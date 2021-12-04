Поєдинки 22-го туру УПЛ за участю Динамо та Шахтаря, які мають відбутись 19-го березня, планують перенести на інші дати, стверджує meta-ratings. Наразі невідомо, на яку дату можуть посунути поєдинки Динамо – Металіст 1925 та СК Дніпро-1 – Шахтар.

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Причиною перенесення матчів є підготовка збірної України до першого півфіналу у стикових матчах із Шотландією, який має відбутись 24 березня. Зазначається, що "синьо-жовті", у розташуванні яких чимала кількість представників Динамо та Шахтаря, планують вилетіти в Глазго 17 або 18 березня, де готуватимуться до матчу.

Додамо, що у разі перемоги над шотландцями на Україну очікує поєдинок проти Уельсу або Австрії 29 березня, в якому і визначиться доля путівки на ЧС-2022. 23-й тур УПЛ запланований вже на 2 квітня.

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