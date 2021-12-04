Чемпіонам України довелося пройти складне випробування перед матчем Ліги чемпіонів з Бенфікою. Поле луцького стадіону Авангард викликало обурення у таборі "біло-синіх", які намагалися перенести гру через сильно промерзлий газон. Зрештою суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль дала "зелене світло" на проведення гри, попри численні зауваження як гравців, так і тренерського штабу Динамо. Після феєричної перемоги Шахтаря над Львовом кияни не мали права на осічку. Луческу випустив зі старту Сироту, Гармаша і Вербіча.

Верес – Динамо: матч був за крок від зриву – господарі відмовилися переносити гру до Києва

На перших хвилинах команди звикали до непростого газону. Динамівці більше контролювали м'яч, а господарі раз-по-раз зривали атаки суперника жорсткими фолами. У підсумку вже до 15-ї хвилини команда Вірта отримала два попередження. Панасенко дуже грубо зіграв проти Буяльського, а Дахновський жорстко зупиняв Вербіча. Перший більш-менш небезпечний момент біля воріт Вереса самотужки організував Гармаш, який намагався закинути сферу за комірець Когуту – трохи невлучно.

Динамо заслужено вийшло вперед на 21-й хвилині. Вербіч ефектно обігрався з Циганковим і не залишив Когуту шансів дальнім ударом під ближню стійку. У рівненців геть нічого не виходило. Усі атакувальні потуги господарів зводилися до дальніх передач на Сергійчука, проте Сирота і Забарний грали надійно. На 36-й хвилині Сергійчук вимагав пенальті у боротьбі з Миколенком – Монзуль була поруч і жодних порушень не помітила.

Вербіч міг оформити дубль, вирвавшись на побачення з Когутом, але влучив у опорну ногу голкіпера. Лайнсмен зафіксувала суперечливий офсайд. Очевидно, що у разі гола не обійшлося б без втручання відеоасистента. Верес огризнувся перед самісіньким свистком на перерву. Кияни провалилися на стандарті, Немчанінов відірвався від опікунів і фактично безперешкодно розстрілював Бущана з кількох метрів – підвела виконавська майстерність. М'яч розминувся з дальньою стійкою, а Луческу полегшено видихнув. Мінімальна перевага "біло-синіх" після стартових 45-и хвилин.

У дебюті другої половини на полі стало по-справжньому гаряче. Кучеров наступив на ногу Гармашу – Монзуль без зайвих роздумів призначила пенальті. Далі розпочалося найцікавіше. Циганков з першої спроби дещо непереконливо переграв Когута, проте вінгеру Динамо довелося перебивати через "фальстарт" у кількох гравців. Віктор знову підійшов до м'яча... і влупив по горобцях! Одразу після цього Монзуль вилучила емоційного Вукоєвіча.

Київ швидко оговтався. Вербіч, отримавши хитру передачу від Шапаренка, майстерно розвернувся і невідпорно пробив у ближній. А ще через кілька хвилин Гармаш красиво викотив на порожні ворота Циганкову – 0:3, і на цьому можна було завершувати. Динамо спокійно контролювало гру, а Верес мав кричущі проблеми з переходом від оборони в атаку. Ба більше, в ендшпілі гри рівненці ще й залишилися у меншості після вилучення Немчанінова за фол останньої надії проти Караваєва.

У підсумку підопічні Луческу здобули авторитетну перемогу на складному полі та наздогнали Шахтар. У обох грандів – по 44 очки, проте "гірники" перебувають вище за додатковими показниками. Верес, зазнавши першої домашньої поразки, залишився на 8-й сходинці (22 пункти).