Знекровлений лідер Серії А

А після цього туру вже й не лідер – Наполі пропустив вперед Інтер і Мілан. Неаполітанці підійшли до матчу з грандіозними кадровими втратами. Без вістря атак Осімхема, який дає варіативність попереду, без капітана Інсіньє, без лідера оборони Кулібалі і без основних центрхавів Руїса та Замбо-Ангісса, які забезпечують просування м'яча.

Лучано Спаллетті спробував вийти з ситуації зміною схеми. Наполі вперше в цьому сезоні Серії А вийшов з трьома центрбеками. Команда не провалилася, але важко розраховувати в таких умовах на позитивний підсумок. Наполі без тренера (Спаллетті був дискваліфікований) і підсилення на лаві запасних програв.

Маліновський з красивим голом і найвищою оцінкою

Аталанта швидко відкрила рахунок після фірмової атаки: вертикальна передача через півфланг на Сапату, колумбієць зачепився за м'яч і відкотив під удар. Маліновський лівою майстерно поклав під поперечину! Четвертий гол Руслана в цьому сезоні Серії А.

Маліновський фірмовою гарматою вразив ворота Наполі – відео гола українця

Маліновський – найкращий гравець матчу за оцінками SofaScore (7.8). Цілком заслужено. Руслан був найгострішим у складі гостей і загалом відіграв сьогодні продуктивно. Він чудово виконував стандарти, а стандартів у Аталанти було багато. Дві подачі українця завершилися небезпечними ударами Деміраля головою – обидва рази м'яч полетів над поперечиною.

Маліновський давав хорошу інтенсивність, пресингував, активно вступав у єдиноборства. Руслан аж до 72-ї хвилини, коли Гасперіні його замінив, не вимикався з гри. Виклався на всі 100, а після появи Ілічіча безболісно змінив позицію і перейшов ближче до лівого флангу. Хороший матч українця. Єдиний мінус – Руслан заробив 5 жовту і пропустить наступний тур.

Шикарний футбол рівних команд

Наполі, безперечно, ослаблений втратами, але все одно виглядав солідно. Господарі непогано розігрували, організовано пресингували і мали перевагу на флангах. Лосано дивом не замкнув простріл Руя на порожні ворота. Не реалізували атаку зліва, зате реалізували атаку справа. Мальк'юї знайшов Мертенса, той скинув під удар Зєлінскі, а поляк з другої спроби зрівняв рахунок.

Аталанта грала різкіше за суперника. Менше контролювала м'яч, швидше атакувала. Дуже корисним був Сапата, який і сам гостро завершував епізоди, і асистував партнерам. Якби ж всі бергамаски мали такий удар, як у Маліновського. Пессіна, Дзаппакоста та Ілічіч значно гірше використали свої нагоди.

Аталанти ефектно оформила камбек

Наполі на початку другого тайму вийшов вперед, коли Мальк'юї вивів Мертенса та Ельмаса на воротаря – бельгієць забив. Після цього гола господарі помітно здали і майже не атакували (2:9 за ударами до 85 хвилини). Однак відсидітися в обороні Наполі також не міг. Аталанта дуже потужно та конкретно атакувала.

Сапаті не вистачило сантиметрів, щоб забити головою. Колумбійця підстрахували партнери. Аталанта реалізувала дві круті атаки правим флангом. Спершу Толої тонким пасом у розріз знайшов Деміраля – турок опинився на позиції центрфорварда і в стилі центрфорварда пробив під поперечину. А потім Ілічіч завершив ефектну комбінацію пасом на Фройлера – 2:3.

Наполі спробував вирвати нічию, але свої моменти у компенсований час не реалізував. Неаполітанці за підсумками туру опустилися з першого місця на третє – 36 очок. Аталанта набрала 34 бали, закріпилася в зоні Ліги чемпіонів і увімкнулася в чемпіонські перегони. До лідера Серії А – лише 4 пункти.

Ювентус – Аталанта: кінець 32-річного прокляття, Маліновський не вразив, а туринцям не позаздриш