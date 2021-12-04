Зозуля красивим голом допоміг Фуенлабраді відібрати очки в лідера Сегунди
Фуенлабрада розійшлась миром з Альмерією в поєдинку 19-го туру Сегунди, а Роман Зозуля забив один із голів. Читайте звіт про матч та дивіться гол Романа Зозулі на Футбол 24.
Чемпіонат Іспанії 2021/22, 19-й тур, Сегунда.
Фуелабрада – Альмерія – 1:1
Голи: Зозуля, 53 – Вільяр, 72
Альмерія на правах фаворита контролювала гру, проте на початку другого тайму Зозуля шокував гостей – Роман головою в падінні замкнув подачу Андерсона з лівого флангу. Альмерія відігралась зусиллями Вільяра на 72 хвилині, проте в підсумку команди розписали мирову.
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Цей результат не дозволив Фуенлабраді піднятись з зони вильоту – команда Зозулі залишилась дев'ятнадцятою з 19 очками в активі. Альмерія все ще перша з 42 пунктами, та має відрив від другого Ейбара у 7 балів.
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