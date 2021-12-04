Колос на виїзді обіграв Металіст 1925 у поєдинку 17-го туру УПЛ. Читайте звіт про матч на Футбол 24.

Металіст 1925 виходив на матч із однією метою – перервати серію поразок, яка у чемпіонаті налічує вже 4 поєдинки. Вже на 6 хвилині Зубков міг вивести харків'ян вперед, але його удар після прострілу Ченбая вийшов слабким. Колос відповів гострим моментом Сітчінави – Ніка спочатку влучив у захисника, а голкіпер ногою парирував добивання.

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В середині першого тайму Колос захопив ініціативу та вийшов вперед у зустрічі: після удару Нурієва та рикошету Сидоренко перевів м'яч у стійку. Це призвело до серії рикошетів, і в підсумку, м'яч відскочив до Дієго Сантоса, який зумів влучити у ворота.

У другому таймі Металіст 1925 активніше пішов у атаку. Голодюк отримав жовту картку по перерві, а трохи пізніше ледь не отримав другу – арбітр пошкодував екс-гравця Карпат. Команди обмінялись моментами – на удар Дієго повз стійку відповів Задерака, який з ідеальної позиції відправив м'яч на трибуни. В підсумку, фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Колоса – 1:0.

Таким чином, ковалівці набрали 21 пункт, обігнали Металіст 1925 та піднялись на 9 місце, а харків'яни з 19 очками залишились десятими та продовжили свою серію з поразок до п'яти поспіль.

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