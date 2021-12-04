У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Хем здолав Челсі в черговому дербі Лондона. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Спокій стартових хвилин порушили Зієш і Боуен. Марокканець на 7-й хвилині невдало намагався замкнути фланговий простріл Джеймса, а вінгер "молотків" за кількадесят секунд прорвався лівим краєм і не влучив у дев'ятку метрів із 20-ти.

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Спроби не ризикувати від обох команд перервалися на 29-й хвилині. Це Маунт класно подав кутовий, а Тьягу Сілва головою з відскоком від газону майстерно пробив під стійку воріт Фабіанскі – 0:1! Команда Мойєса могла відігратися вже за кілька хвилин, але головний герой гольової атаки Челсі виніс м'яч із лінії після удару Цоуфала.

Однак, під завісу тайму "сині" привезли собі проблеми. Жоржінью підставив Менді, віддавши пас назад, і сенегальський голкіпер після втрати м'яча під тиском Боуена змушений був фолити. Пенальті взявся бити Мануель Лансіні та впевнено розвів Менді й сферу по різних кутах.

Та в роздягальню лідером пішов Челсі. На 45-й хвилині підопічні Тухеля розіграли зразкову контратаку: Лофтус-Чік хорошим пасом знайшов ліворуч Зієша, а той елегантно перевів на кут штрафного майданчика, де Мейсон Маунт в один дотик пробив Фабіанскі.

Проте, "молотки" знову знайшли в собі сили відігратися. На 57-й банальна атака Юнайтед завершилася взяттям воріт: Антоніо не зміг зачепитися за м'яч, той відскочив до Цоуфала, який відкинув Боуену – Джаррод натомість прийняв рішення бити й застав зненацька Менді – 2:2!

Далі на полі почалися справжні гойдалки. Забивати могли і "молотки", і "сині". Не збавляв обертів Боуен, намагався реабілітуватися Жоржінью, та не їм судилося стати героєм зустрічі.

На 88-й хвилині Артур Масуаку від безвиході вирішив подавати з лівого флангу, але м'яч зачепив Лофтуса-Чіка й полетів у ближню дев'ятку, дезорієнтувавши Менді – 3:2. За іронією долі, оборонець ВХЮ міг і не зіграти. Він опинився у запасі, але вийшов у першому таймі через травму Джонсона.

Завдяки цій перемозі Вест Хем закріпився на 4-й сходинці АПЛ, набравши 27 очок. Натомість Челсі ризикує втратити лідерство в чемпіонаті після матчів Ліверпуля і Манчестер Сіті.

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