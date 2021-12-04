Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відкрив рахунок у поєдинку 16-го туру Серії А проти Наполі. Відео гола українця можна переглянути на Футбол 24.

Руслан відзначився вже на 7-й хвилині зустрічі, зробивши це в ефектному стилі, а асистував йому Дуван Сапата, який відгукнувся на дальню передачу, поштовхався з Маріо Руєм та віддав на Маліновського.

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Українець ударом в дотик пробив під поперечку, не залишивши жодних шансів Оспіні. Відзначимо, що це вже п'ята результативна дія Маліновського у поточному сезоні – Руслан до цього забив 3 голи та віддав 1 асист.

До слова, у разі перемоги Аталанта матиме можливість наблизитись до Наполі, яке розташувалось на третьому місці.

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