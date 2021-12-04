Холанд – потужна зброя Дортмунда

В обох команд серйозні кадрові проблеми. Баварія залишилася без Кімміха та мусила ризикувати не зовсім готовим Горецкою, щоб не просів центр поля. Борусія втратила важливих атакувальних гравців, тому довелося форсувати відновлення Беллінгема та Холанда.

Ерлінг – ключовий елемент дортмундської системи. Вся гра зав'язана на ньому, особливо проти Баварії. Борусія зробила ставку на швидкі атаки, а партнери відразу після перехоплень шукали вертикальними передачами норвежця.

Він неймовірно корисний, адже створює постійний тиск на чужу оборону навіть без м'яча. Центрбеки Баварії були зосереджені на Холанду, що давало більше свободи іншим "джмелям", зокрема Брандту. Юліан скористався додатковою секундою, обіграв Девіса та відкрив рахунок.

Холанд добре відкривався під передачі та отримував перспективні ситуації на контратаках. Кілька разів його не пустили на ударну позицію, але наприкінці першого тайму Ерл міг забивати. Завдяки йому реактивні випади Борусії у дві-три передачі були дуже гострими. На старті другого тайму Холанд таки забив – красивим ударом під стійку.

Норвежець націлений на удар, але зберігає варіативність. Він готовий пасувати, якщо бачить когось у кращій позиції. Ерлінг створив чудовий шанс для Брандта, але той зіграв не в темп і зажував момент для удару. Холанд прекрасно взаємодіяв з партнерами, підігрував їм, не перетягував ковдру на себе.

Пресинг Баварії дає видовище

У der Klassiker високий пресинг Баварії був визначальним. Мюнхенці цим елементом розкривають гру: завдяки перехопленням створюють багато моментів, але залишають гектари вільного простору позаду. Юліан Нагельсманн готовий на такий розмін. Враховуючи особливості Борусії, можна було чекати яскравого матчу. Так і вийшло.

Дортмунд чудово атакує на просторі, але має проблеми з виходом з оборони. Глядачі отримали безпрограшний варіант. Моменти виникали за будь-яких умов.

Баварія запресингувала – гострота біля воріт Кобеля.

Борусія пройшла пресинг – небезпека на ворота Нойєра.

Гості дуже легко зрівняли рахунок – Мюллєр запресингував Хуммельса, а Лєвандовскі вразив вільний кут. Подібних епізодів було декілька. Баварія високо накривала дортмундців, а ті помилялися. Коман перед перервою вивів "ротен" вперед, а міг зробити це на 20 хвилин раніше, коли Джан подарував м'яч у своєму штрафному.

Баварія закріпила лідерство

Борусія на початку другого тайму зрівняла рахунок і, що важливо, зберегла сміливість. Господарі не сіли в оборону, а продовжували зустрічати Баварію у центрі поля, залишаючи собі шанси на контратаки. Гра була рівною: на дальні удари Сане та Комана (потягнув Кобель) Дортмунд відповів ривками у штрафний майданчик (після одного з таких Ройс претендував на пенальті).

А далі гри стало менше, нервів стало більше. Брандт у повітрі зіткнувся з суперником, отримав удар у висок і нерухомо впав на газон. Всі злякалися, лікарі повернули Юліана до тями, але винесли на ношах за поле. Потім знову травмувався кришталевий Ернандес і теж завчасно сів у запас.

Вирішальний епізод трапився за 15 хвилин до кінця основного часу. Хуммельс під час подачі з кутового у боротьбі зіграв рукою. Арбітр з допомогою VAR призначив пенальті – Лєвандовскі забив і приніс Баварії перемогу.

У Марко Розе здали нерви. Він навіть після жовтої продовжував кричати на суддю. Асистент буквально підняв тренера і виніс від поля, але рефері вже дістав червону картку та вилучив Розе. До фінального свистка команди частіше порушували правила, ніж били по воротах.

У компенсований час Борусія спробувала врятуватися – могли забивати Меньє та Мален. Кобель пішов на останній кутовий, але Толіссо не забив у порожні. Матч так і завершився мінімальною перемогою гостей. Баварія набрала 34 очки та закріпилася на вершині Бундесліги. У Мюнхена – 4 очки гандикапу. Борусія залишилася другою.