У першій половині гри команди продемонстрували рівну боротьбу, і навіть гості створили більше епізодів біля воріт тер Штегена.

Яремчук зацікавив Барселону, але Хаві не погоджується з Лапортою, – Diario Gol

Під час перерві наставник каталонців Хаві Ернандес змотивував своїх підопічних. На другий тайм команда вийшла більше агресивною і захопила ініціативу у двобої. Барса створила достатньо хороших нагод для гола, але з влучністю у господарів були проблеми. Найактивнішими в атаці виглядали Усман Дембеле та 19-річний Еззалзулі Абде, проте майже всі постріли повз ворота.

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Класичне футбольне правило "не забиваєш ти, забивають тобі" спрацювало. Одна з небагатьох атак Бетіса завершилась ударом Хуанмі – 0:1. Попри старання "блаугранас" врятуватись від ганьби, гості втримали переможний рахунок.

Перша поразка Хаві на чолі Барси залишила каталонців на 7-й сходинці Ла Ліги, Бетіс – 5-й.

Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі