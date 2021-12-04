Барселона зазнала першої поразки під керівництвом Хаві – Бетіс покарав каталонців за катастрофічну реалізацію
Барселона приймала Бетіс в рамках 16-го туру Ла Ліги. Читайте звіт зустрічі на Футбол 24.
У першій половині гри команди продемонстрували рівну боротьбу, і навіть гості створили більше епізодів біля воріт тер Штегена.
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Під час перерві наставник каталонців Хаві Ернандес змотивував своїх підопічних. На другий тайм команда вийшла більше агресивною і захопила ініціативу у двобої. Барса створила достатньо хороших нагод для гола, але з влучністю у господарів були проблеми. Найактивнішими в атаці виглядали Усман Дембеле та 19-річний Еззалзулі Абде, проте майже всі постріли повз ворота.
Класичне футбольне правило "не забиваєш ти, забивають тобі" спрацювало. Одна з небагатьох атак Бетіса завершилась ударом Хуанмі – 0:1. Попри старання "блаугранас" врятуватись від ганьби, гості втримали переможний рахунок.
Перша поразка Хаві на чолі Барси залишила каталонців на 7-й сходинці Ла Ліги, Бетіс – 5-й.
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