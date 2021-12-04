Мадридський Реал внаслідок останніх своїх перемог та осічок конкурентів прописався на вершині таблиці, почавши потихеньку відриватись. У 16-му турі гандикап вершкових міг стати ще більшим: в разі виїзної звитяги над Сосьєдадом підопічні Карло Анчелотті відклеїлись би від Севільї на 8 очок, від Бетіса – на 9, а від Атлетіко та Сосьєдада – на 10. Щоправда, у "матрацників" та нервіонців є одна гра в запасі, але навіть за таких умов тріумф на "Аноеті" став би вагомою заявкою на чемпіонство.

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Перший тайм виявився надзвичайно важким для мадридців. Баски накривали їх агресивним пресингом і запропонували дуже високий темп гри – і хоча гості все одно більше працювали з м'ячем, гострих моментів не виникало. Реал провів лишень низку перспективних вривань з флангу в штрафний, після яких Родріго та Вінісус пробивали без шансів на взяття воріт. Не в останню чергу так сталося через ранню травму Бензема – Карім потягнув задню поверхню стегна, покинувши поле на 17-й хвилині. Замість нього випустили Йовіча.

Сосьєдад в першій половині першого тайму мало працював у атаці, але ближче до перерви підопічні Іманола Альгуасіла провели кілька дуже перспективних епізодів. Зокрема, на 40-й хвилині Янузай обіграв Карвахаля на правому краю штрафного й викотив пас в спини захисникам під удар Ісаку – постріл Александра метрів з 11-ти заблокував Мілітао. На 44-й же Сьорлот скинув подачу з флангу на лінію воротарського, Ісак виконав зворотню скидку, а Куртуа по-волейбольному виніс м'яч на ногу Оярсабалю. Мікель пробив у ближній кут, але не влучив!

Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло. Поєдинок виглядав дуже рівно (можливо, баски грали навіть симпатичніше), а найгіршим на полі здавався Йовіч. Втім, на початку другого тайму Лука став однією з головних дійових осіб на полі. Вже через кільканадцять секунд після відновлення гри серб організував гострий момент, перехопивши м'яч, прорвавшись на лінію карного майданчика й викотивши передачу під удар Вінісіусу – Жуніор пробив з правого краю в дальній кут, але Реміро парирував!

Ще за хвилину мадридці святкували взяття воріт: Вінісіус отримав передачу на хід лівим флангом, змістився в центр і віддав проникний пас на Йовіча – Лука ж поставив корпус і виконав скидку під удар бразильцю метрів з 11-ти. Жуніор впевнено розстріляв ближній кут. 0:1!

Через п'ять хвилин ця парочка могла організувати ще один гол – Вінісіус прийняв винос від Куртуа, обіграв захисника й запустив передачу в центр карного майданчика, а Йовіч, зібравши на собі аж трьох опонентів, знову виконав скидку під удар. Цього разу Жуніор крутив у дальню дев'ятку, однак вийшло неточно.

На 57-й хвилині Реал таки дотиснув басків – і знову не обійшлося від Віні та Йові. Бразилець відібрав м'яч у Сьорлота й запустив контратаку, в завершенні якої Родріго пробив по воротах (Реміро парирував). Серб, своєю чергою, замкнув скидку від Каземіро після подачі з кутового. 0:2!

Сосьєдад і до цих голів виглядав не дуже гостро, а після них команда остаточно розклеїлася. Підопічні Іманола Альгуасіла не виглядали жахливо, але за понад 30 хвилин другого тайму організувати бодай якусь небезпеку в штрафному гостей не вдалося. В останній третині другого тайму пригадати можна тільки щільний дальній удар Ісака, який пролетів над поперечкою – втім, Куртуа все контролював. З іншого боку, Реал теж не бажав лізти вперед усіма силами, почасти притримуючи м'яч за наявності перспективних варіантів попереду.

Як наслідок, голів вболівальники на "Аноеті" більше не побачили. Фінальний свисток зафіксував перемогу "вершкових" з рахунком 2:0. Мадридський Реал набрав 39 очок, відірвавшись від конкурентів у битві за чемпіонство. Сосьєдад з 29 заліковими балами в активі залишився п'ятим.

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