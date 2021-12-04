Динамо розбило Верес у матчі 17 туру УПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу Верес – Динамо на Футбол 24.

Кияни вийшли вперед на 21 хвилині – Циганков підіграв Вербічу, який з ходу пробив з лінії штрафного. М'яч залетів у ворота, перед цим зрадницьки відскочивши від газону перед голкіпером. На початку другого тайму Динамо мало подвоювати перевагу, але Циганков з пенальті пробив над воротами.

Динамо розгромило Верес з дублем Вербіча – два вилучення і жахливий пенальті Циганкова у скандальних "танцях" на льоду

Через 10 хвилин Вербіч оформив дубль, отримавши передачу від Шапаренка у штрафному та потужно пробивши з лівої. Крапку в зустрічі поставив Циганков, який закотив м'яч у порожні ворота після пасу Гармаша.

Таким чином, Динамо набрало 44 очки та наздогнало Шахтар, але поступається "гірникам" за додатковими показниками.