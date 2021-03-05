Україна

Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України – Динамо зіграє проти головної сенсації турніру. Агробізнес – Динамо: стало відоме місце проведення кубкового півфіналу.

Капітан Олімпіка вибув до кінця сезону через жахливу травму – гравець прооперований і розпочав відновлення. Екс-зірка УПЛ Джаба Ліпартія став селекціонером Зорі.

Європа

Лондонський Челсі здобув мінімальну перемогу над Ліверпулем на Енфілді та повернувся до зони ЛЧ. Натомість Тоттенхем мінімально переграв Фулхем, а Евертон здолав Вест Бромвіч завдяки черговому голу Рішарлісона.

Міланський Інтер завдяки дублю Санчеса здолав Парму та збільшив відрив від Мілана до 6-ти пунктів. Тим часом Атлетік дотиснув Леванте в овертаймі та став другим фіналістом Кубка Іспанії.

Інші топ-події

Євро-2020 може втратити три міста-господарі – відомі кандидати "на виліт". КОНМЕБОЛ може провести матчі відбору до ЧС-2022 Південної Америки у Європі – ідея виникла через заяву Клоппа.

Ліверпуль – РБ Лейпциг: матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться на тому ж нейтральному стадіоні. Збірна Сербії призначила головним тренером легендарного хавбека Драгана Стойковіча.