Головні новини футболу 4 березня: Кубок України отримав пари 1/2 фіналу, Ліверпуль із жахливою серією, 2 фінали Атлетіка
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 березня.
Україна
Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України – Динамо зіграє проти головної сенсації турніру. Агробізнес – Динамо: стало відоме місце проведення кубкового півфіналу.
Капітан Олімпіка вибув до кінця сезону через жахливу травму – гравець прооперований і розпочав відновлення. Екс-зірка УПЛ Джаба Ліпартія став селекціонером Зорі.
Європа
Лондонський Челсі здобув мінімальну перемогу над Ліверпулем на Енфілді та повернувся до зони ЛЧ. Натомість Тоттенхем мінімально переграв Фулхем, а Евертон здолав Вест Бромвіч завдяки черговому голу Рішарлісона.
Міланський Інтер завдяки дублю Санчеса здолав Парму та збільшив відрив від Мілана до 6-ти пунктів. Тим часом Атлетік дотиснув Леванте в овертаймі та став другим фіналістом Кубка Іспанії.
Інші топ-події
Євро-2020 може втратити три міста-господарі – відомі кандидати "на виліт". КОНМЕБОЛ може провести матчі відбору до ЧС-2022 Південної Америки у Європі – ідея виникла через заяву Клоппа.
Ліверпуль – РБ Лейпциг: матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться на тому ж нейтральному стадіоні. Збірна Сербії призначила головним тренером легендарного хавбека Драгана Стойковіча.