Агробізнес – Динамо: стало відоме місце проведення півфіналу Кубка України
17:20 - Читать на русском
Динамо завітає до Тернополя на виїзний поєдинок 1/2 фіналу КУ.
Агробізнес прийматиме Динамо у Тернополі в рамках півфіналу Кубка України, повідомляє ТК Футбол.
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Натомість Олександрія на своєму рідному стадіоні Ніка вирішить із Зорею долю путівки на заключний матч турніру. Обидва поєдинки заплановані на 21 квітня.
Фінал Кубка України відбудеться 12 травня. Нагадаємо, чинним тріумфатором турніру є київське Динамо.
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