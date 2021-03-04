Ліверпуль не матиме переваги домашнього поля у матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти РБ Лейпциг.

Повторну зустріч між англійцями та німцями також прийматиме Пушкаш Арена у Будапешті, повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

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Ліверпулю не дозволили прилетіти в Німеччину на перший матч, тому "бикам" довелося шукати нейтральну арену у "зеленій" країні. Тепер історія повторилася в інший бік, і "червоні" вирішили знову скористатися гостинністю угорської столиці.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася перемогою Ліверпуля 2:0, а друга запланована на 10 березня.

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