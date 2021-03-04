Представники Латинської Америки можуть провести свої поєдинки відбору до ЧС-2022 в іншій частині світу.

ФІФА намагається переконати КОНМЕБОЛ у доцільності проведення матчів кваліфікації до ЧС-2022 Південної Америки у Європі, інформує mundoalbiceleste.

Клопп вирішив не відпускати гравців Ліверпуля на матчі збірних

Таке рішення спричинене, в тому числі, заявою Юргена Клоппа, який не хоче відпускати своїх гравців до національних збірних, якщо вони повинні будуть опинитись на карантині. Минулого місяця ФІФА дозволила клубам так чинити при необхідності.

Зазначимо, що відбірковий турнір в Південній Америці вже відстає від графіку на чотири тури через пандемію коронавірусу, а влітку на континенті відбудеться перенесений Копа Америка-2020.

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