У Будинку футболу 4 березня пройшло жеребкування стадії 1/2 фіналу Кубка України 2020/21. Хто з ким зіграє – читайте в цій новині на "Футбол 24".

Путівки у півфінал здобули Динамо, Олександрія, Зоря і Агробізнес. Підопічні Мірчі Луческу і Володимира Шарана лише в серії пенальті зламали опір Колоса та СК Дніпро-1 відповідно. Зоря здобула вольову перемогу над Вересом у Луцьку, а от Агробізнес став автором найбільшої сенсації на стадії чвертьфіналу. Команда Олександра Чижевського вибила Шахтар, забивши єдиний гол в екстра-таймі.

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Жеребкування півфіналів стартувало об 11:30 в Будинку футболу. Ведучими церемонії були Сергій Нагорняк (головний тренер збірної УКраїни U-17) та Олександра Лобода – колишня ведуча програми "Профутбол".

Базова дата матчів 1/2 фіналу – 21 квітня. Дана стадія турніру, як і всі попередні, складається з одного поєдинку. Фінал Кубка України 2020/21 відбудеться 12 травня у Тернополі, а номінальним господарем поєдинку буде переможець пари Агробізнес – Динамо.

Результати жеребкування півфіналів Кубка України 2020/21

Агробізнес – Динамо

Олександрія – Зоря.

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