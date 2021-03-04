УЄФА розглядає можливість виключення Глазго, Більбао та Дубліна з переліку міст, які прийматимуть Євро-2020, повідомляє AP.

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Анонімне джерело, поінформоване щодо планування турніру, повідомляє, що причиною такого рішення стала відсутність гарантій щодо кількості глядачів на стадіонах. УЄФА прагне, аби стадіони були заповнені бодай на половину, та готовий прибрати ті міста, в яких це буде неможливо. Остаточне рішення щодо того, як проводитиметься турнір, мають озвучити у квітні.

Нагадаємо, що перенесений Євро-2020, в якому братиме участь і Україна, окрім Дубліна, Глазго та Більбао, відбудеться у Баку, Копенгагені, Мюнхені, Будапешті, Бухаресті, Амстердамі, Санкт-Петербурзі, Лондоні та Римі.

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