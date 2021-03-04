Чемпіонат Англії 2020/21

Фулхем – Тоттенхем – 0:1

Гол: Адерабйо, 19 (автогол)

Вест Бромвіч – Евертон – 0:1

Гол: Рішарлісон, 65

У аутсайдерів АПЛ був тяжкий мідвік – Фулхем вдома приймав Тоттенхем, а Вест Бромвіч зустрічався з Евертоном. Проблемою виступала не тільки різниця в класі команд, а і мотивація топів. "Іриски" в разі перемоги піднялись би в зону Ліги чемпіонів, а "шпорам" просто вже нікуди відступати – підопічні Жозе Моурінью і так вже восьмі у турнірній таблиці.

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Цікавіше було у лондонському дербі. Тоттенхем вийшов вперед на 19-й хвилині, реалізувавши контратаку 3-в-2. В її завершенні Аллі замикав простріл Сона ударом у дотик, однак перший гол Деле в АПЛ з березня 2020-го вкрав Адерабйо – він підрізав м'яч у власні ворота. 0:1.

Фулхем мало в чому поступався "шпорам" протягом зустрічі. Зрештою, господарі забили на 62-й хвилині внаслідок метушні в штрафному та удару Майї – на жаль для них, гол скасували через гру рукою. Забити бодай ще раз "коттеджерам" так і не вдалося. Як і Тоттенхему. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу північних лондонців.

У паралельній зустрічі ВБА чинив спротив Евертону. "Іриски" змарнували кілька хороших моментів у першому таймі, а "дрозди" двічі могли забивати на старті другого. Голів не було до 60-х хвилин, поки Карло Анчелотті не випустив Сігурдссона. Гілфі вийшов на 64-й, а вже на 65-й ісландець виконав точну подачу на голову Рішарлісону – 0:1! Для бразильця цей гол став четвертим поспіль в АПЛ. Жоден бразилець ніколи не забивав у Англії так часто.

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Вест Бромвічу вдалося забити на 90+5-й хвилині, але гол скасували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу мерсисайдців.

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