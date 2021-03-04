В рамках 25-го туру Серії А Парма у рідних стінах поступилась Інтеру. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Інтер підходив до поєдинку з Пармою очолюючи турнірну таблицю із відривом у три пункти від другого місця. Пармезанці ж борються за виживання на передостанній сходинці першості, тож перемога у цьому матчі була важливою для обох команд.

Перша половина зустрічі була досить нудною. Лише кілька моментів, які було важко назвати небезпечними. Суперники пішли на перерву із нульовим рахунком.

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На початку другого тайму "нерадзуррі" вийшли уперед завдяки голу Санчеса, якому асистував Лукаку. Трохи згодом дует Санчес+Лукаку поклав ще один, збільшивши перевагу гостей. На 71-й хвилині "хрестоносці" відквитали один гол – відзначився Ернані. Однак, це виявилось усе, на що були спроможні господарі поля. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера – 1:2.

Завдяки цій перемозі підопічні Антоніо Конте закріпились на вершині турнірної таблиці та збільшили відрив від Мілана до 6-и очок. Натомість Парма так і залишилась на 19-й сходинці чемпіонату.

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