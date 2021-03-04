Лікарі Олімпіка діагностували у Євгена Цимбалюка перелом ноги та розрив зв'язок. 24-річний футболіст був змушений перенести операцію, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Минай – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

За прогнозами медштабу, відновлення Євгена триватиме близько трьох місяців, що виключає його повернення у нинішньому сезоні. Нагадаємо, захисник Оліміпіка травмувався під час матчу проти Миная (1:2), невдало приземлившись на ногу після падіння.

У поточному розіграші УПЛ Цимбалюк зіграв у 9-ти матчах.

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