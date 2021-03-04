Новим головним тренером команди став 56-річний Драган Стойковіч, повідомляє офіційний Twitter Футбольного союзу Сербії. Контракт розрахований на три роки.

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Серби під керівництвом Любіші Тумбаковіча не змогли пробитися у фінальну частину Євро-2020. Спочатку програли кваліфікаційну групу Україні та Португалії, а потім не впоралися із Шотландією в матчах на виліт. "Орли" зберегли місце у дивізіоні В Ліги націй, проте Тумбаковіча це не врятувало.

Додамо, що в часи ігрової кар'єри Драган Стойковіч виступав за Раднічкі, Црвену Звезду, Марсель, Верону та Нагоя Грампус. У складі збірної Югославії провів 84 матчі, забив 15 голів. Тренерську кар'єру розпочав у тій-таки Нагоя Грампус (2008-2013), а з 2015-го по 2019-й працював у китайському Гуанчжоу Фулі.

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