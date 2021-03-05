Ліверпуль жахливо почав новий рік, забивши всього один гол на Енфілді в останніх семи "домашках" АПЛ. При цьому чотири останніх вони програли. До того ж, за плечами Юргена Клоппа стояла серія в чотири поспіль поразки у чемпіонаті, яку лишень на днях вдалося перервати звитягою над Шеффілдом – приреченим на виліт аутсайдером. Звісно ж, у 29-му турі мерсисайдці хотіли розпочати переможну серію, однак суперник був дуже серйозним.

Ліверпуль – Челсі: Клопп виділив основні зміни у грі лондонців з приходом Тухеля

На Енфілд приїхав Челсі, який при Томасі Тухелі ще не знав поразок. У семи поєдинках чемпіонату з новим тренером лондонці пропустили всього два голи, а в ЛЧ вони мінімально перемогли Атлетіко. Щоправда, і забивали вони небагато. В будь-якому випадку, "пенсіонери" збиралися грати виключно на перемогу, адже тоді команда вийшла б на четверте місце у таблиці.

В першому таймі Челсі домінував. Вже на 1-й хвилині Вернер вривався у штрафний і пробивав по воротах, однак там і удар накрили, і офсайд помітили. На 11-й Тімо стріляв з лінії півкола у дальню дев'ятку (неточно), на 16-й він же пробивав метрів з десяти (в руки Аліссону), а на 17-й Аспілікуета із середньої дистанції завдав удару над поперечкою. Крім того, у гостей пройшло кілька дуже цікавих атак без логічного завершення. При цьому вони володіли м'ячем 64% ігрового часу, а у Ліверпуля був лишень один момент – це Робертсон пробив повз лівий кут з-за меж карного майданчика.

Зрештою, висока активність Челсі була винагороджена. На 22-й хвилині Жоржінью виконав закидання за спину Фабінью на хід Вернеру, а Тімо вирвався віч-на-віч з Аліссоном і перекинув його – втім, взяття воріт скасували через офсайд.

Ліверпуль практично одразу відповів на цей момент закиданням Салаха у центр штрафного на Мане. Садьйо опинився прямо перед Менді, але не зміг обробити м'яч. Схожий епізод трапився з Джонсом наприкінці першого тайму – і це були останні моменти "червоних" до перерви. Челсі ж продовжив контролювати хід зустрічі. Так, на 37-й хвилині Маунту дали пробити з лівого кута карного майданчика (зависоко), а на 39-й Зієш завдав удару з лінії. Його накрили.

Зрештою, "пенсіонери" добилися свого. На 42-й хвилині Канте віддав шикарну діагональ з власної половини на лівий фланг, а Маунт прийняв її, увійшов на лівий кут штрафного, змістився в центр і потужно пробив у дальній кут – 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились на відпочинок.

Другий тайм Ліверпуль почав дуже агресивно. Вжена 47-й хвилині Трент прострілював на лінію воротарського під замикання Фірміно, але Боббі не встиг на мить. На 48-й же нападник сам виконав крос з правого флангу, влучивши у руку Канте – арбітри вирішили, що це не пенальті.

Ліверпуль заробив кутовий, після подачі з якого головою в дальній кут пробивав Фабінью. Вийшло дуже неточно. Гості огризнулися двома вриваннями Чілвелла на лівий край штрафного – на 52-й хвилині він звідти невдало прострілив, а от на 54-й Бен вирішив завдати удару з гострого кута. Аліссон врятував господарів, а добивання Зієша встиг накрити Кабак.

До 60-х хвилин команди ще встигли розмінятись низкою небезпечних прострілів та дальніми неточними ударами у виконанні Трента та Вернера. При цьому темп гри поступово почав падати. Обидва тренери вирішили, що настав час для замін: Томас Тухель зняв Зієша й випустив Пулішіча, а Юрген Клопп здивував – вже на 63-й хвилині він замінив Салаха на Окслейда-Чемберлейна. Крім того, замість Джонса вийшов Жота.

Рішення тренерів гру не покращили. В середині другого тайму команди провели лишень один момент – це Маунт з Вернером на лівому напівфланзі розіграли контратаку 2-в-1, в завершенні якої Тімо стріляв з гострого кута. Аліссон парирував. Усі інші атаки завершувались банальними кросами, причому у мерсисайдців був помітний величезний брак. Ліверпуль до 80-х хвилин навіть ударів у площину не мав, та і взагалі Менді нудьгував.

В ендшпілі зустрічі Ліверпуль почав щось схоже на навалу. На 85-й хвилині вона могла принести успіх: Фірміно прострілював у воротарський майданчик, а відскок спіймав Кабак, якому залишалось пробити з мінімальної відстані – втім, турок не зміг розібратися у ситуації. Лондонці винесли м'яч, однак "червоні" провели атаку другим темпом. В її завершенні Вейналдум завдав удару головою в руки Менді. Це було перше влучання у площину воріт Челсі – і це був останній момент у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей.

Таким чином, Челсі набрав 47 очок і піднявся на четверту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Ліверпуль, маючи в активі 43 залікових бали, йде на сьомій сходинці.

Манчестер Сіті розгромив Вулверхемптон: "містяни" – королі, Зінченко відпочиває, а Канселу не залишає шансів конкурентам