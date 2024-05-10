Міжнародний профсоюз футболістів (Fifpro) і Асоціація світових ліг (WLA) ще з кінця минулого року проводять юридичні консультації щодо можливого пзову проти ФІФА, інформує ВВС.

Клубний ЧС-2025: визначилися всі представники Африки на Мундіалі

Тренери та гравці вже кілька років скаржаться на нелюдський графік, але їм підготували ще один великий турнір. ФІФА планує провести перший розіграш революційного клубного ЧС на 32 клуби (12 європейських). Змагання повинні відбутися у США з 15 червня по 13 липня 2025 року. Замість відпустки команди-учасниці отримають від 3 до 7 зайвих матчів у календарі. Все це на додачу до нового формату єврокубків, який також збільшив кількість поєдинків.

Fifpro та WLA занепокоєні, що ФІФА ставить прибутки вище за здоров'я футболістів. Найближче засідання головної футбольної організації заплановане на 17 травня у Бангкоку. Якщо ФІФА не візьме на себе зобов'язання вирішити питання надмірної завантаженості календаря, то справа може дійти до суду.

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