У матчі-відповіді 1/2 фіналу Копа дель Рей Леванте вдома поступився Атлетіку з Більбао. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Після результативної нічиєї 1:1 у першому матчі шанси команд на вихід до фіналу залишалися на рівні 50/50. На правах господарів левантійці активніше розпочали та досягли успіху вже на 17-й хвилині.

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Небезпека підкралася до "левів" із лівого флангу: Моралес помітив ривок Рочіни до штрафного й віддав хавбеку на хід, а той відкинув Марті Рожеру, який класно розвернувся і поклав у дальній кут із лінії воротарського!

Розвинути свою перевагу господарі, однак, не зуміли. Більше того, Атлетік відновив статус-кво ще в першому таймі. Оборонець "жаб" Дуарте бездумно завалив опонента у власній карній зоні, а Рауль Гарсія впевнено реалізував одинадцятиметровий на 30-й хвилині.

Ще двічі в основний час арбітр був близький до призначення пенальті. Проте, в обох випадках VAR позбавляв команди зайвої можливості підготуватися до потенційної серії одинадцятиметрових. Наприкінці першої половини цю нагоду втратили левантійці, а під завісу поєдинку – баски.

Обмаль справді небезпечних моментів зрештою призвела до овертайму. Завбачливий Марселіно приберіг для Більбао всі заміни на додатковий час, і свіжі шестеро "левів" остаточно схилили шальки терезів на бік Атлетіка. Постійний тиск гостей нарешті дав результат на 112-й хвилині.

Хавбек Алекс Беренгер підхопив м'яч у центрі поля, просунувся вперед і наважився на удар метрів із 25-ти, а м'яч із рикошетом від Вукчевіча влучив у стійку й залетів у ворота! Путівку до фіналу Атлетік випустити зі своїх рук уже не мав права і довів поєдинок до перемоги.

Отже, 17 квітня баски розіграють Кубок Короля із каталонською Барселоною. Атлетік отримав унікальний шанс здобути 2 Кубка Іспанії з різницею усього в два тижні. Минулорічний фінал Реал Сосьєдад – Атлетік кілька разів переносили через пандемію і зіграють 4 квітня.

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