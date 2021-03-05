Главные новости футбола 4 марта: Кубок Украины получил пары 1/2 финала, Ливерпуль с ужасной серией, 2 финала Атлетика
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 марта.
Украина
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины – Динамо сыграет против главной сенсации турнира. Агробизнес – Динамо: стало известно место проведения кубкового полуфинала.
Капитан Олимпика выбыл до конца сезона из-за ужасной травмы – игрок прооперирован и начал восстановление. Экс-звезда УПЛ Джаба Липартия стал селекционером Зари.
Европа
Лондонский Челси одержал минимальную победу над Ливерпулем на Энфилде и вернулся в зону ЛЧ. В свою очередь Тоттенхэм минимально переиграл Фулхэм, а Эвертон одолел Вест Бромвич благодаря очередному голу Ришарлисона.
Миланский Интер благодаря дублю Санчеса одолел Парму и увеличил отрыв от Милана до 6-ти пунктов. Тем временем Атлетик дожал Леванте в овертайме и стал вторым финалистом Кубка Испании.
Другие топ-события
Евро-2020 может потерять три города-хозяина – известны кандидаты "на вылет". КОНМЕБОЛ может провести матчи отбора к ЧМ-2022 Южной Америки в Европе – идея возникла из-за заявления Клоппа.
Ливерпуль – РБ Лейпциг: ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится на том же нейтральном стадионе. Сборная Сербии назначила главным тренером легендарного хавбека Драгана Стойковича.