Украина

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины – Динамо сыграет против главной сенсации турнира. Агробизнес – Динамо: стало известно место проведения кубкового полуфинала.

Капитан Олимпика выбыл до конца сезона из-за ужасной травмы – игрок прооперирован и начал восстановление. Экс-звезда УПЛ Джаба Липартия стал селекционером Зари.

Европа

Лондонский Челси одержал минимальную победу над Ливерпулем на Энфилде и вернулся в зону ЛЧ. В свою очередь Тоттенхэм минимально переиграл Фулхэм, а Эвертон одолел Вест Бромвич благодаря очередному голу Ришарлисона.

Миланский Интер благодаря дублю Санчеса одолел Парму и увеличил отрыв от Милана до 6-ти пунктов. Тем временем Атлетик дожал Леванте в овертайме и стал вторым финалистом Кубка Испании.

Другие топ-события

Евро-2020 может потерять три города-хозяина – известны кандидаты "на вылет". КОНМЕБОЛ может провести матчи отбора к ЧМ-2022 Южной Америки в Европе – идея возникла из-за заявления Клоппа.

Ливерпуль – РБ Лейпциг: ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится на том же нейтральном стадионе. Сборная Сербии назначила главным тренером легендарного хавбека Драгана Стойковича.