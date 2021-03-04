Екс-легіонер Зорі Джаба Ліпартія повертається до табору "мужиків".

Зоря вийшла у півфінал Кубка України завдяки вольовій перемозі над Вересом із присмаком скандалу

33-річний екс-футболіст працюватиме у луганському клубі селекціонером, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Ліпартія виступав за луганців з 2011 по 2017 роки і завоював з командою бронзові медалі української Прем'єр-ліги. Останнім клубом Джаби була узбецька Бухара, де він і повісив бутси на цвях у 2020 році.

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