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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо зіграє проти Шахтаря – результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

13:18 3883 Читать на русском
Динамо зіграє проти Шахтаря – результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
ФК Динамо

Стали відомі результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України відбулося сьогодні о 13:00. Варто зауважити, що вже на цій стадії зустрінуться гранди вітчизняного футболу – Шахтар та Динамо.

Визначились всі учасники 1/4 фіналу Кубка України

Кубок України, 1/4 фіналу. Результати жеребкування.

Інгулець – Карпати

Шахтар – Динамо

ФК Львів – Зоря

СК Дніпро-1 – Ворскла

Матчі цієї стадії відбудуться 3 квітня 2019 року (базова дата).

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