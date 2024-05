Чемпіонат Німеччини 2023/24, 34-й тур

Байєр – Аугсбург – 2:1

Голи: Боніфейс, 12, Андріх, 27 – Кемюр, 62

Хоффенхайм – Баварія – 4:2

Голи: Баєр, 8, Крамаріч, 68, 85, 87 – Тель, 4, Девіс, 6

Штутгарт – Борусія М – 4:0

Голи: Гірассі, 23, 31, Чон, 75, Вамангітука, 83

Борусія Д – Дармштадт – 2:0

Голи: Маатсен, 30, Ройс, 38, Брандт, 72, Мален, 88

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 2:2

Голи: Екітіке, 60, Мармуш, 77 (пен) – Сімонс, 42 (пен), Шешко, 46

Уніон у доданий час дотис Фрайбург і зберіг прописку в еліті, Бохум боротиметься за Бундеслігу у перехідних матчах

Це таки сталося – Байєр залишився непереможним у сезоні Бундесліги 2023/24! Підопічні Хабі Алонсо в останньому матчі сезону втримали звитягу над Аугсбургом (2:1) і відсвяткували історичне досягнення на рідній Бай-Арені. Крім того, рекордна безпрограшна серія "фармацевтів" у всіх турнірах досягла 51 матчу.

Баварія у паралельному матчі зазнала катастрофи. У виїзному поєдинку з Хоффенхаймом було забито три голи ще до 8-ї хвилини – мюнхенці вели з рахунком 1:2 завдяки голу+пасу Теля. Втім, у середині другого тайму зінсхаймці відігрались. 2:2.

Заковика ситуації полягала у тому, що Штутгарт починав тур із відставанням у два очки. У домашці з ґладбаською Борусією шваби влаштували розгром (4:0) – Гірассі оформив 2+1. Таким чином, Серху завершив сезон із 28 голами й 4 асистами у Бундеслізі. І це за 28 матчів.

Перемога Штутгарта нічого б не значила, адже навіть за рівної кількості очок Баварія залишалася попереду. Мюнхенці з 2011 року не залишалися третіми – втім, на 85-й та 87-й хвилині підопічні Томаса Тухеля примудрились пропустити двічі внаслідок помилок під пресингом у власному штрафному! Героєм Хоффенхайма і Штутгарта став Крамаріч, який оформив хет-трик по перерві.

Баварія програла з рахунком 4:2, а Штутгарт виграв – 4:0. Це означає, що "рекордмайстери" завершили чемпіонат на шокуючій третій позиції, а шваби взяли перше за 21 рік срібло Бундесліги!

INCROYABLE ! Le Bayern est éjecté de la deuxième place et termine ???????̀?? de Bundesliga ! Les Bavarois menaient 2-0, et se sont inclinés 2-4 lors de cette ultime de journée de championnat ! Stuttgart termine dauphin du Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/yzdCg6eQVJ

Вестфаленштадіон тим часом прощався з Ройсом, підготувавши великому капітану відповідний перфоманс. "Дякую, Марко" – інших слів від "жовтої стіни" і не треба.

Футболісти теж не відставали. При заміні Ройса на 82-й хвилині "джмелі" влаштували капітану почесний коридор, який Марко покидав зі сльозами на очах. Суперники теж проводжали його оваціями.

Marco Reus for the final time steps off the pitch of Signal Iduna, what a moment pic.twitter.com/SbDNakL30T