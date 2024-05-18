У рамках 34-го туру чемпіонату Німеччини 2023/24 визначились усі представники Бундесліги в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2023/24, 34-й тур

Байєр – Аугсбург – 2:1

Голи: Боніфейс, 12, Андріх, 27 – Кемюр, 62

Хоффенхайм – Баварія – 4:2

Голи: Баєр, 8, Крамаріч, 68, 85, 87 – Тель, 4, Девіс, 6

Штутгарт – Борусія М – 4:0

Голи: Гірассі, 23, 31, Чон, 75, Вамангітука, 83

Борусія Д – Дармштадт – 2:0

Голи: Маатсен, 30, Ройс, 38, Брандт, 72, Мален, 88

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 2:2

Голи: Екітіке, 60, Мармуш, 77 (пен) – Сімонс, 42 (пен), Шешко, 46

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Це таки сталося – Байєр залишився непереможним у сезоні Бундесліги 2023/24! Підопічні Хабі Алонсо в останньому матчі сезону втримали звитягу над Аугсбургом (2:1) і відсвяткували історичне досягнення на рідній Бай-Арені. Крім того, рекордна безпрограшна серія "фармацевтів" у всіх турнірах досягла 51 матчу.

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Баварія у паралельному матчі зазнала катастрофи. У виїзному поєдинку з Хоффенхаймом було забито три голи ще до 8-ї хвилини – мюнхенці вели з рахунком 1:2 завдяки голу+пасу Теля. Втім, у середині другого тайму зінсхаймці відігрались. 2:2.

Заковика ситуації полягала у тому, що Штутгарт починав тур із відставанням у два очки. У домашці з ґладбаською Борусією шваби влаштували розгром (4:0) – Гірассі оформив 2+1. Таким чином, Серху завершив сезон із 28 голами й 4 асистами у Бундеслізі. І це за 28 матчів.

Перемога Штутгарта нічого б не значила, адже навіть за рівної кількості очок Баварія залишалася попереду. Мюнхенці з 2011 року не залишалися третіми – втім, на 85-й та 87-й хвилині підопічні Томаса Тухеля примудрились пропустити двічі внаслідок помилок під пресингом у власному штрафному! Героєм Хоффенхайма і Штутгарта став Крамаріч, який оформив хет-трик по перерві.

Баварія програла з рахунком 4:2, а Штутгарт виграв – 4:0. Це означає, що "рекордмайстери" завершили чемпіонат на шокуючій третій позиції, а шваби взяли перше за 21 рік срібло Бундесліги!

INCROYABLE ! Le Bayern est éjecté de la deuxième place et termine ???????̀?? de Bundesliga !



Les Bavarois menaient 2-0, et se sont inclinés 2-4 lors de cette ultime de journée de championnat !



Stuttgart termine dauphin du Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/yzdCg6eQVJ — Actu Foot (@ActuFoot_) May 18, 2024

Вестфаленштадіон тим часом прощався з Ройсом, підготувавши великому капітану відповідний перфоманс. "Дякую, Марко" – інших слів від "жовтої стіни" і не треба.

Danke Marco



Fans Dortmund untuk Marco Reus ? pic.twitter.com/EL8NFmswZU — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) May 18, 2024

Футболісти теж не відставали. При заміні Ройса на 82-й хвилині "джмелі" влаштували капітану почесний коридор, який Марко покидав зі сльозами на очах. Суперники теж проводжали його оваціями.

Marco Reus for the final time steps off the pitch of Signal Iduna, what a moment pic.twitter.com/SbDNakL30T — CentreGoals. (@centregoals) May 18, 2024

Ройс же взяв та й віддячив рідному місту, влаштувавши last dance у матчі з Дармштадтом. На 30-й хвилині Марко асистував Маатсену, а на 38-й відзначився голом зі штрафного! Ось так завершують виступи в чемпіонаті Німеччини за Борусію справжні легенди. А Дортмунд завершив поєдинок з рахунком 4:0.

Айнтрахт втримав позицію у зоні Ліги Європи, випередивши Хоффенхайм на один заліковий бал. Це стало можливим завдяки домашньому камбеку з РБ Лейпциг – "ротен буллен" вели з рахунком 2:0 до 60-ї хвилини, а потім пропустили двічі за 17 хвилин. 2:2! Саме з цими цифрами на табло зустріч і добігла кінця.

За підсумком вищезгаданих матчів топ-5 Бундесліги виглядає так: Байєр – непереможний чемпіон, Штутгарт другий, Баварія третя, РБ Лейпциг залишився четвертим, а Борусія п'ятою. Саме ці команди представлятимуть Німеччину в наступному сезоні Ліги чемпіонів.

Хоффенхайм став сьомими і гратиме у Лізі конференцій. Аугсбург посів одинадцяту сходинку, а Борусія Менхеґладбах втримались у еліті – "жеребці" зависли в одному заліковому балі над зоною перехідних матчів. Дармштадт вилетів давно.

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