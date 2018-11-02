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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Шахтар – Динамо: хто найрезультативніший, найбрутальніший і найвпливовіший у Класичному – несподівані дані

20:35 1905 Читать на русском
Шахтар – Динамо: хто найрезультативніший, найбрутальніший і найвпливовіший у Класичному – несподівані дані
Шахтар – Динамо: хто найрезультативніший, найбрутальніший і найвпливовіший серед гравців команд у Класичному
Тарас Котів Тарас Котів

Донецький Шахтар і київське Динамо у суботу, 3-го листопада, з'ясують стосунки у центральному дербі українського сезону. "Футбол 24" пригадує історію чинних гравців команд напередодні 85-го Класичного.

Українське дербі в останні роки комусь приїлося (як мінімум 4 гри за сезон УПЛ, а ще дуелі за Кубок і Суперкубок), а для когось стало символом успіхів (Олександр Хацкевич більшість титулів Паулу Фонсеці програв, зате в жодному матчі чемпіонату не поступився: лише дві поразки в кубкових турнірах і 5 перемог при одній нічиїй у Прем'єр-лізі). Матч Шахтар – Динамо знову стає тестом на інтригу. Чи зможуть кияни скоротити відставання у 5 очок? Чи, навпаки, збільшать його до непристойних розмірів? Чи вийде хтось вперед в історичному протистоянні (у найпринциповіших суперників по 31-й перемозі)? Відповіді знайдемо вже в суботу, а зараз пригадаймо, як наявні в нинішніх заявках на сезон гравці борців за чемпіонство виступали в попередніх Класичних.

Шахтар – Динамо: шанс Фонсеки зламати неприємну тенденцію та ідеальна знахідка для Хацкевича

Найдосвідченіші

Шахтар, хоч і позбувся влітку кількох лідерів, усе ж може похвалитись більшим досвідом своїх виконавців в українському дербі, ніж суперник. Відразу 3 старожили захисної лінії "гірників" переважають найдосвідченішого динамівця: голкіпер Андрій Пятов (37 матчів), центрбек Ярослав Ракицький (34) і опорник Тарас Степаненко (27). Далі йде трійка найкреативніших гравців Фонсеки: Тайсон (20), Марлос (19) та Ісмаїлі (16). Попри те, що Коваленку лише 22, в його активі уже 16 подібних битв. Жуніор Мораєс встиг відіграти 10 дуелей, причому 8 – ще за Динамо. Понад 10 матчів також зіграли Сергій Кривцов (13) і Дентінью (11).

Лідером Динамо за досвідом у Класичному з великою перевагою є 28-річний Денис Гармаш (25 матчів), за яким йдуть Сергій Сидорчук (19), Артем Бєсєдін, Віталій Буяльський і Микола Морозюк (по 12). Віктор Циганков у свої 20 вже награв на 11 дербі, а далі все складно. Тамаш Кадар втратив нагоду провести ювілейний 10-й поєдинок проти Шахтаря. Володимир Шепелєв може це зробити вже 3-го листопада. Микита Бурда провів 7 поєдинків.

Найбільша несподіванка у Динамо, або Згадуючи Мораєса

Якщо взяти тих, хто має найкращі моменти у матчах проти Шахтаря за останні 4 сезони, то тут тріо гравців, які або ніяк не зможуть зіграти в суботу, або мають мізерний шанс, або грають за іншу команду. Андрій Ярмоленко є лідером за очікуваними голами (показник xG 2,69), але його вже 2-й рік немає в команді. Артем Бєсєдін, участь якого в найближчій грі прирівняється до дива, несподівано має другий показник за гостротою моментів – 1,59 очікуваного гола.

А ось Жуніор Мораєс, який тепер за Шахтар, може похвалитись третім результатом (1,44, хоча відзначився лише 1 раз). У донецькій команді він покращив свою результативність та продуктивність в атаці, однак колишнім партнерам ще не забивав і навіть очок і титулів не відбирав – 2 програші по 0:1. Далі йдуть ті, на кого Хацкевич серйозно покладається останнім часом: Гармаш (1,12), Вербіч (1,04) і Циганков (0,82) можуть покращити свої позиції.

Найбрутальніші

Тарас Степаненко тримає абсолютну першість: 2 вилучення і аж 11 жовтих карток. Не менш принципові дербі з Динамо для Ярослава Ракицького – ті ж дві червоні та 9 попереджень. Тайсон отримував 4 жовті, одну червону. Ісмаїлі вилучали і карали "гірчичником" по разу. Мораєс отримував вилучення ще тоді, коли надто завзято захищав честь Динамо. А ще у Жуніора 3 попередження – стільки ж заробляли Пятов, Марлос і Хочолава (у грузина майже по картці за гру в середньому).

Серед киян топ-бруталами можуть себе називати Гармаш і Сидорчук – по 10 жовтих. Зате червона у них лише одна – колись давно її заробив Денис. Цікаво, що далі за цим показником серед гравців Динамо позитивна прірва: Буяльський, Шепелєв, Кадар і Кендзьора отримали всього по 3 "гірчичники", інші й того менше. За кількістю червоних команда Хацкевича також відчутно поступається – 2:7. Крім Гармаша, що таке вилучення у Класичному, знає тільки Микита Бурда (за 7 матчів одна червона і дві жовті).

Шахтар, Динамо, Марлос, Вербіч

Найвпливовіші в атаці

У Шахтаря 5 гравців забивали в Класичному. Динамо має на одного такого виконавця більше. Різницю в кількості гравців на користь киян робить.. форвард донеччан Мораєс. Шахтар з величезною імовірністю втратив найрезультативнішого в обох командах. Досі травмований Марлос забив 4 голи, що вдвічі більше, ніж найближчий переслідувач. По 2 голи у "гірників" забивали Ракицький і... Дентінью, який останнім часом здав і вже не вважається гравцем основи. Алан Патрік і Веллінгтон Нем відзначались по одному разові.

Несподівано, але найкращим бомбардиром Динамо встиг стати 24-річний півзахисник Беньямін Вербіч, який за лише 5 проведених дербі забив уже 2 голи. Недарма його Хацкевич вимушено ставить на позицію форварда в поточному сезоні! В активі Гармаша, Буяльського, Шепелєва і єдиного нападника у списку Бєсєдіна по одному взятті воріт.

Можливо, хтось також здивується, але другим найкращим асистентом Класичних серед нинішніх гравців команд є 20-річний динамівець Циганков – 3 гольові паси за 11 матчів. Віктор поступається тільки Тайсону, в якого 4 результативні передачі за 20 ігор. Степаненко, Марлос, Ісмаїлі та Бутко зробили по 2 асисти, але Богдану (причому позиція – правий захисник) знадобилось якихось 5 матчів для цього – така собі відповідь Вербічу!

У Динамо в цьому компоненті зовсім скромні показники. Крім Циганкова, гольовими передачами відзначались тільки Гармаш (2), Сидорчук, Бєсєдін і Морозюк (по 1-му). Для прикладу, Шахтар може похвалитись ще відразу 5-ма асистентами, в яких той же 1 результативний пас.

Шахтар – Динамо: 4 з 5 найгостріших гравців УПЛ представляють лідерів, або Антирекорд і велика проблема Фонсеки

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

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