Матч між Алавесом і Хетафе не мав турнірних завдань. Баски давно уникнули вильоту, а мадридці нещодавно втратили останні надії на єврокубки (хоча шансів і так були суто теоретичними). Зустріч у Віторія-Гастейсі мала значення хіба що у конексті боротьби за місце у першій десятці – не більше.

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Яка мотивація, такий і футбол. Підопічні Пепе Бордаласа в свій актив можуть занести тільки два моменти. На 48-й хвилині Ріко пробив зі штрафного метрів з 30-ти, ледь не поціливши у лівий нижній кут – Овоно парирував. Крім того, на 83-й хвилині Грінвуд виконав прохід із центру поля до штрафного, обігравши трьох опонентів і поставивши корпус четвертому. М'яч пройшов над поперечкою.

Алавес же відкрив рахунок ще на 12-й хвилині зусиллями Карлоса Вісенте. Той прийняв банальний винос від Дуарте з власної половини, зайшов на правий край карного майданчика та прошив Сорію. 1:0! Крім того, на 27-й хвилині Кіке Гарсія прийняв вкидання з ауту й бахнув з близької відстані – поперечина врятувала Хетафе.

Алавес в принципі виглядав активніше, створивши більше цікавих епізодів біля чужих воріт, хоча в цілому матч був прісним. Зрештою, все і завершилось із рахунком, встановленим на 12-й хвилині. Баски піднялись у топ-10, а Хетафе програв четвертий матч поспіль – причому в жодному мадридці не забивали у відповідь. Жах.

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