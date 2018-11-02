Де Брюйне офіційно пропустить 5-6 тижнів та не зіграє проти Шахтаря

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті підтвердив травму хавбека Кевіна де Брюйне.

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне отримав травму коліна під час Кубка англійської ліги проти Фулхема (2:0) і не зміг дограти поєдинок.

Зінченко проти Фулхема: посередні оцінки від британських ЗМІ, компліменти вболівальників і відео всіх дій українця

Наприкінці другого тайму бельгієць опинився на газоні після зіткнення із захисником Фулхема Фосу-Менсою, який приземлився де Брюйне на праве коліно. Зазначимо, нещодавно саме через травму правого коліна Кевін був змушений пропустити 2 місяці.

Офіційний сайт містян повідомив, що хавбек справді пропустить 5-6 тижнів, але операція на коліні де Брюйне не знадобиться.

Стерлінг погодився продовжити контракт із Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не вбачає у цьому проблеми для бельгійця: "У нього є можливість побути зі своєю сім’єю, потім буде перерва на матчі збірних, а потім він повернеться", – сказав наставник містян.