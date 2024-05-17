Південна Америка отримала шість місць на Клубному чемпіонаті світу. 4 з них заброньовані за переможцями Копа Лібертадорес з 2021-го по 2024-й. У попередніх сезонах трофеї та путівки забрали три бразильські клуби: Палмейрас, Фламенго та Флуміненсе.

Клубний ЧС-2025: визначилися всі представники Африки на Мундіалі

Ще два місця відходять командам з найвищим рейтингом. Очолює цей рейтинг Рівер Плейт. На тижні (після перемоги над Лібертадом) Рівер став недосяжним для конкурентів і забезпечив собі участь у Клубному Мундіалі.

Другим у рейтингу йде інший аргентинський гранд і головний ворог Рівера – Бока Хуніорс. Бока не грає у поточному Копа Лібертадорес і не може покращити своє становище, але конкуренти далеко. Третя – парагвайська Олімпія, четвертий – уругвайський Насьйональ.

На Клубний чемпіонат світу вже вийшли 27 команд. 12 з них презентують Європу, Окленд їде від Океанії, ще чотири представники Азії (відомі три: Аль-Хіляль, Урава, Ульсан), п'ять від Північної Америки (відомі три: Сіетл, Леон, Монтеррей), чотири від Африки та шість від Південної Америки.

Нагадаємо, що Клубний ЧС відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року в США. У змаганні візьмуть участь 32 клуби з шести різних конфедерацій. На турнірі можуть зіграти Андрій Лунін, Михайло Мудрик і Анатолій Трубін.