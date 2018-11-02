Інфантіно та Платіні допомогли Манчестер Сіті і ПСЖ уникнути санкцій за недотримання фінансового фейр-плей, – ЗМІ

Нинішній очільник ФІФА Джанні Інфантіно та екс-президент УЄФА Мішель Платіні допомагали клубам уникнути санкцій за недотримання правил фінансового фейр-плей. Відповідні дані опублікувало видання Football Leaks.

Колишній очільник УЄФА Мішель Платіні та нинішній керівник ФІФА Джанні Інфантіно посприяли ПСЖ та Ман Сіті уникнути покарання за порушення вимог фінансового фейр-плей. Відповідні дані опублікувало видання Football Leaks.

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Як зазначає джерело, в період з 2011 по 2013 рік обидва клуби мали серйозний дефіцит бюджету, через що могли отримати санкції навіть у вигляді виключення з Ліги чемпіонів. В той час Платіні очолював УЄФА, а Інфантіно був генеральним секретарем організації. Обидва чиновники знали про ситуацію у клубах та боролись за їхні інтереси попри свої посади в керівному органі європейського футболу.

Зокрема, протягом кількох років ПСЖ отримував більше 200 млн євро щороку відповідно до умов контракту з міністерством туризму Катару (всього – більше мільярда євро). Пізніше незалежні експерти встановили, що реальна сума угоди повинна була скласти лише близько 3 млн щорічно, тобто по суті, контракт був фіктивним з метою показати неіснуючі доходи. Що стосується Манчестер Сіті, то збитки клубу складали більше 200 млн євро, що в 5 разів перевищувало допустиму норму.

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Як зазначає джерело, Інфантіно кілька разів зустрічався з представниками ПСЖ та Манчестер Сіті і пропонував компромісні варіанти вирішення ситуації, чого робити не мав права. Платіні теж знав про порушення, але жодним чином не відреагував. Крім мого, француз теж вів перемовини з власником ПСЖ Насером Аль-Хелаїфі.

В підсумку у 2014 році і ПСЖ, і Ман Сіті досягли компромісу з УЄФА, не отримавши ніяких санкцій. У наступні кілька років обидва клуби в сумі витратили на гравців більше мільярда євро. Зокрема, ПСЖ підписав Неймара за 222 млн євро та Кіліана Мбаппе приблизно за 180 млн.

Варто зазначити, що Мішель Платіні був відсторонений від футбольної діяльності, проте пізніше француза виправдали. Інфантіно ж у 2016 році став президентом ФІФА.