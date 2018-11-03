toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Зозуля забив гол ударом через себе у ворота Хімнастіка

2 листопада 23:24 3333 Читать на русском
Зозуля забив гол ударом через себе у ворота Хімнастіка
Роман Зозуля / фото: ФК Альбасете

Нападник Альбасете Роман Зозуля відзначився забитим голом у ворота Хімнастіка у поєдинку 12 туру Сегунди.

Форвард Альбасете Роман Зозуля в поєдинку проти Хімнастіка відзначився результативним ударом.

Арсенал і Ліверпуль готуються до яскравої битви, а Реал з новим тренером виходитиме з кризи – топ-5 матчів вікенду

Українець забив на 21-й хвилині зустрічі. Зозуля в акробатичному стрибку ударом через себе переправив м'яч у ворота Хімнастіка. До слова, форвард відзначився і кількома хвилинами раніше, проте в підсумку взяття воріт переписали як автогол гравця гостей.

Востаннє Зозуля забивав ще 17 вересня у ворота Кадіса. До сьогоднішнього матчу в активі українського нападника було 2 голи в сезоні 2018/19. Після 11 турів Альбасете посідає 6 місце в Сегунді.

Теги
Відеоновини Головне Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Хімнастік Хімнастік Альбасете Альбасете Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
1
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук