Зозуля забив гол ударом через себе у ворота Хімнастіка

Нападник Альбасете Роман Зозуля відзначився забитим голом у ворота Хімнастіка у поєдинку 12 туру Сегунди.

Форвард Альбасете Роман Зозуля в поєдинку проти Хімнастіка відзначився результативним ударом.

Арсенал і Ліверпуль готуються до яскравої битви, а Реал з новим тренером виходитиме з кризи – топ-5 матчів вікенду

Українець забив на 21-й хвилині зустрічі. Зозуля в акробатичному стрибку ударом через себе переправив м'яч у ворота Хімнастіка. До слова, форвард відзначився і кількома хвилинами раніше, проте в підсумку взяття воріт переписали як автогол гравця гостей.

Востаннє Зозуля забивав ще 17 вересня у ворота Кадіса. До сьогоднішнього матчу в активі українського нападника було 2 голи в сезоні 2018/19. Після 11 турів Альбасете посідає 6 місце в Сегунді.