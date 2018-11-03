ПСЖ мінімально обіграв найближчого переслідувача Лілль та збільшив відрив до 11 очок

Лідер чемпіонату Ліги 1 ПСЖ переміг Лілль у 12 турі чемпіонату Франції.

У першому таймі ПСЖ володів ініціативою та мав кілька гольових нагод. Зокрема Анхель Ді Марія мав забивати на 22 хвилині, але голкіпер суперника вдало зреагував на удар.

У другому таймі домінування ПСЖ продовжилось. Підопічні Тухеля відзначились на 70-ій хвилині. Забив Кіліан Мбаппе. Неймар на 84-ій хвилині подвоїв перевагу господарів. Вже у додатковий час Пепе з пенальті скоротив відставання "догів" до мінімуму, але вирвати бодай нічию Лілль не спромігся.

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Після цієї перемоги ПСЖ ще більше відірвався від найближчого переслідувача. Підопічні Тухеля мають у своєму активі 36 очок, а Лілль, який йде другим – 25 залікових пунктів.

Чемпіонат Франції, 12 тур

ПСЖ – Лілль – 2:1

Голи: Мбаппе, 70, Неймар, 84 – Пепе, 90+4 (пен)