"Джмелі" розірвали Дармштадт 4:0, а потім Вестфален влаштовував проводи для низки важливих персон. Звичайно, основна увага була прикута до Марко Ройса, але цього вечора останній домашній матч проводили ще 2 гравці і особливий тренер для Дортмунда.

Казкове прощання Ройса у відеоогляді матчу Борусія Д – Дармштадт – 4:0

Влітку статус вільних агентів також отримають Матеу Морей та Маріус Вольф. Першого підхопили зі структури Барселони у 2019 році. Морей пережив жахливу травму і не зміг закріпитися у Борусії – всього 32 матчі, 4 асисти. Вольф прийшов на рік раніше з Айнтрахта за 5 млн євро. Універсальний гравець кілька разів вирушав у оренди, але все ж встиг залишити певний слід в Дортмунді – 120 матчів, 5 голів та 6 асистів.

Крім цього, Борусія прощається з Отто Аддо. 48-річний фахівець виконував функції тренера талантів, опікуючись такими зірками, як Холанд, Санчо та Беллінгем. Аддо вирішив покинути "джмелів", щоб зосередитись на роботі головним тренером збірної Гани.

Thank you Mateu. Thank you Marius. Thank you Otto. pic.twitter.com/3GDB7PycUb — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 18, 2024

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