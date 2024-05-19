Аталанта здобула надважливу перемогу над Лечче у 37-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Перемога гарантувала Аталанті вихід в ЛЧ, але немотивований Лечче раптом вирішив відбиватися весь перший тайм. Натомість Шарлю Де Кетеларе вистачило 122 секунди, щоб розпечатати ворота Фальконе. Бельгієць вийшов у перерві і елегантно скористався своїм моментом.

Аталанта достроково вийшла у Лігу чемпіонів – перемога над Лечче стала репетицією фіналу Ліги Європи

Незабаром Скамакка подвоїв перевагу Аталанти, покаравши Фальконе за невдалу гру на виході. 2:0 – екс-клуб Руслана Маліновського повернеться в ЛЧ. Втім, команда Гасперіні може перетворити хороший сезон на розкішний, якщо 22 травня переможе Байєр у фіналі Ліги Європи.