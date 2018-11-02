Несенюк: Шахтар міг сказати, що окупантів виженуть і над Донбас Ареною буде український прапор, а вони мичать щось

Директор департаменту Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк розкритикував позицію донецького Шахтаря стосовно війни та російської окупації Донбасу.

"Хто заважав Шахтарю з першого дня сказати: "Ми віримо, що окупантів виженуть, повернеться Україна, піднімемо прапор над Донбас Ареною. Хто заважав їм це сказати? А Палкін їздив туди і розповідав, "как хорошо там школа работает", "вооруженные люди появились". То одне, то друге, то третє – не знали, як себе повести. Хто на Донбас Арені кричав "Беркут, беркут"? От звідки у нас війна. Це не я придумав – включіть відео і подивіться.

Динамо зіграє проти Шахтаря – результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

Якби все було відкрито, то всі би поважали Шахтар. Скажіть, що "ми за Україну" і позиціонуйте себе як українська команда. А ви футболки на підтримку української армії боїтеся одягнути. Їх могли підтримувати всі – як той же Карабах. Цим Карабахом міг бути Шахтар. Так, Росія захопила нашу територію, але є ми – незламний Шахтар, який вірить в те, що Україна переможе. А вони мичать там щось", – сказав Несенюк в інтрев'ю порталу Tribuna.

"Через Шахтар йде негатив, який нищить наш футбол". Чому Микола Несенюк критикує Павелка, дорікає Шевченку, а поведінку "гірників" вважає аморальною