Реал, Баварія, Барселона та ще 8 клубів планують створити Суперлігу у 2021 році

У 2021 році у Європі може з’явитись Суперліга, де виступатимуть 16 найкращих команд.

Як повідомляє німецьке видання Der Spiegel з посиланням на Football Leaks, найбільші європейські клуби невдовзі підпишуть документ про створення Суперліги.

У цьому турнірі братимуть участь 11 клубів-засновників, які не зможуть вилетіти з Суперліги, а також 5 запрошених учасників, які будуть змінюватись.

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Клубами-засновниками є наступні команди: Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Арсенал, Челсі, Ліверпуль, ПСЖ, Баварія, Ювентус та Мілан.

Першими запрошеними гостями стануть: Атлетіко, дортмундська Борусія,Рома, Марсель та Інтер.

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Повідомляється, що документ про створення Суперліги заплановано підписати у листопаді поточного року.