Україна – Туреччина: товариський матч замість Дніпро-Арени може відбутися за кордоном

Матч збірної України можуть перенести з Дніпра до Туреччини.
Місцем проведення поєдинку між збірними України та Туреччини був обраний стадіон Дніпро-Арена. Однак, за інформацією FootballHub, цей поєдинок можуть перенести до одного з турецьких міст.
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Зазначимо, що поєдинок зіграють 20 листопада поточного року. Приїзд "синьо-жовтих" у Дніпро мав стати першим з 2009 року.
Нагадаємо, що з 2009 року ФІФА, через безлади на трибунах під час відбіркового матчу до ЧС-2010 між збірними України та Англії, дискваліфікувала стадіон Дніпро-Арена і заборонила проводити матчі збірних у Дніпрі.
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