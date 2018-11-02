Чому Лунін добре зробив, не залишившись у Реалі – парадокс українського воротаря, який встановив рекорд

Андрій Лунін прийняв максимально правильне рішення, перейшовши в оренду з Реала, хоч і отримує в Леганесі мізерні шанси на гру. "Футбол 24" пояснює, чому так.

Воротар збірної України цього літа спочатку довго думав, куди з топ-клубів переходити, а потім, де йому буде краще – в Реалі, де б отримував шанси тільки в Кубку Короля, чи оренді? Трансфер Тібо Куртуа наламав усі плани. Екс-дніпрянин приходив у команду, де конкурувати б довелось фактично лише з Кейлором Навасом – двох інших кіперів списали. Вирішили, що перспективному, талановитому і недешевому воротареві краще піти в оренду в Леганес, але тренер аутсайдера Прімери несподівано почав ігнорувати Луніна. Максимум Андрія у чемпіонаті Іспанії – потрапити до заявки. Здавалось би, що тут може бути доброго?

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Однак не все так однозначно, а в іспанському футболі такі каруселі, що ситуація може змінитись кардинально. По-перше, дуже імовірно, що взимку команду Пеллегріно покине воротар Серантес. Так-так, той самий конкурент Луніна за звання другого голкіпера в Леганесі, який цього літа програв ще більше – 29-річний гравець хотів покинути клуб, але тренер послідовно ставив його у рамку. Коли міжсезоння завершилось і почались офіційні ігри, Йон вдовольнявся лише роллю запасного.

Тепер же навіть не потрапляє в заявку через орендованого українця, і навіть у Кубку Іспанії змушений сидіти на лаві запасних, спостерігаючи гру конкурента. "Пепінерос" планують серйозне скорочення складу на січень, а також переговори про нові контракти з кількома гравцями, серед яких Іван Куельяр – наразі голкіпер №1 у Леганесі, що влітку може безкоштовно покинути команду, якщо не продовжить свою угоду.

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По-друге, зі змінами на тренерському містку Реала Лунін не отримував би і того. Так, він посеред тижня зіграв лише вперше за 81 день, але що б його чекало в Мадриді? Дивлячись на особливості Лопетегі, який відверто не довіряв молодим, та Соларі, якому потрібно вигравати усе підряд, закріпитись на посаді та діяти згідно з генеральною лінією Флорентіно Переса, нічого доброго. Справа Кейлора Наваса і Кіко Касільї ілюструє цей момент з усією безжальністю "королівського" буття.

Відразу 2 воротарі стали жертвами зміни тренера. При Лопетегі Навас отримував Лігу чемпіонів, а Касілья чекав шансів у Кубку Іспанії. Соларі все міняє докорінно. Відтепер новий улюбленець президента Тібо Куртуа захищатиме ворота в обох головних турнірах, а Навасу, радше за все, дістанеться лише Кубок.

Ще тоді, коли Моурінью міняв Касільяса в Реалі, Сантьяго описував для видання El Pais своє бачення воротарського питання так: "Я прибічник стабілізації на такій вразливій позиції. Якщо ж хтось наважується на зміни, то повинен йти до кінця. Саме тому, що я не є прихильником частих ротацій на позиції голкіпера".

Соларі в останні дні отримав величезну підтримку гравців, вболівальників і керівництва "вершкових". Аргентинець має шанс стати повноцінним наставником команди. Тим, хто найбільше програв у цій ситуації, є Касілья. Він навіть не потрапив у заявку на матч проти Мелільї, хоча летів туди разом з командою. Кіко розпрощався з будь-якими шансами на гру і тепер міркує про зимовий відхід.

На його місці цілком міг би опинитись Лунін. Як бачимо, навіть у важкій ситуації крихітної ігрової практики можна знайти позитив. Андрій обрав кращий варіант, ніж просто сидіти і чекати на диво при королівському дворі – він уже двічі проявив амбіцію. Наважився здійснити мрію про топ-клуб, усвідомлюючи гігантську конкуренцію, і пішов пізнавати піренейський футбол з глибини – а міг же просто сидіти та отримувати зарплату, як Касілья.

Офіційну прем'єру українця в Іспанії не назвеш дебютом мрії, але свої шанси він ще отримуватиме. Не дарма Пеллегріно казав, що своїм воротарям він дає нагоду проявити себе не 1-2 матчі, а цілу серію. А поки 19-річний голкіпер збірної України вже став наймолодшим українцем за всю історію виступів у клубах елітного дивізіону Іспанії, перевершивши на 3 роки рекорд Дмитра Чигринського, який дебютував у Барселоні у 2009-му.

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