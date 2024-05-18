Київське Динамо дізналось, звідки розпочне свій єврокубковий шлях у наступному сезоні – все визначила турнірна таблиця в іншому європейському чемпіонаті.

Празька Славія сьогодні обіграла Словацко та гарантувала собі друге місце у чеській першості. Через це Динамо не зможе автоматично перейти до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та розпочне свій шлях з 2-го раунду, повідомляє журналіст Ігор Семйон.

Суддя припустився помилки в чемпіонському Класичному – вердикт Комітету арбітрів УАФ

Таким чином, Динамо залишається без гарантій групового раунду єврокубків. На шляху до групи Ліги чемпіонів киянам треба здолати трьох суперників, а щоб гарантувати собі євроосінь, необхідно подолати хоча б одного суперника.

Слід додати, що потенційними суперниками Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зараз є швейцарський Лугано та сербський Партизан. У третьому раунді киянам станом на зараз можуть дістатись бельгійський Брюгге, шотландський Рейнджерс, чеська Славія та австрійський Зальцбург.

Динамо переграло Кривбас: Шапаренко забив шедевр, експерименти Шовковського не прибрали проблему