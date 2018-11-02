Зінченко проти Фулхема: посередні оцінки від британських ЗМІ, компліменти вболівальників і відео всіх дій українця

Олександр Зінченко відіграв за Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Кубка ліги проти Фулхема. Розповідаємо, як українець провів третій матч за "містян" у цьому сезоні та які оцінки отримав від англійських ЗМІ.

Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті на лівому фланзі оборони в схемі 4-3-3 та залишився на полі до фінального свистка. Українець не був дуже активним попереду, але більшість часу провів на половині поля суперника. Непогано взаємодіяв на бровці з Сане та вирізав декілька своїх фірмових діагоналей.

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В обороні багато роботи не мав, але традиційно брав активну участь в атаках команди. Олександр завершив матч з третім показником за кількістю передач – 94. Точність також зберігається на високому рівні – 91%. Один з його пасів призвів до удару по воротах, а в другому таймі Зінченко сам спробував пробити, але опоненти заблокували постріл ще за межами штрафного майданчика.

Скромна на фоні партнерів статистика відбилася на оцінках статистичних порталів. SofaScore поставив гравцю збірної України 7.3. Пристойні цифри, але не для переможного матчу Ман Сіті – лише Фоден отримав менше.

Цікаво, що WhoScored оцінив Зінченка аналогічним балом – 7.3. Тут він обійшов тільки Делфа і Муріча в стартовому складі "містян". Втім, всіх футболістів Фулхема також.

Провідні британські ЗМІ не захоплювалися грою Олександра. Видання Daily Mail виділило нашого лівого захисника найгіршою оцінкою серед гравців Манчестер Сіті – 6.5, а от Sky Sports поставив середній в команді бал – 7.

Профільні сайти також не побачили чогось надзвичайного в грі Зінченка, але видали декілька компліментів. Manchester Evening News оцінив роботу Олександра на 7 балів – як і майже всю захисну лінію Сіті.

"Зінченко був яскравим, різким і креативним у підтримці Сане на лівому фланзі. Він розглядає можливість відходу з Манчестер Сіті, але клуб може його переконати, якщо українець продовжить у тому ж дусі", – пише MEN.

City Watch не відрізняється оригінальністю в оцінці Зінченку – 7 балів. "В особі Зінченка Манчестер Сіті має дуже здібного гравця, який може без проблем закрити різні позиції на полі в системі Гвардіоли. Проти Фулхема він знову зіграв на лівому фланзі оборони і добре впорався зі своїм завданням, здійснивши декілька відбирань", – додає портал.

За оцінками InStat Зінченко набрав у матчі проти Фулхема 382 бали – третій результат у складі чемпіонів Англії.

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Вболівальники Манчестер Сіті у соцмережах висловлюють компліменти Олександру Зінченку. Негативних коментарів щодо його гри майже не спостерігається, натомість хороших слів чимало.

Zinchenko cross field balls are amazing — Insane Leroy (@Insane__Leroy) 1 листопада 2018 р.

"Діагоналі Зінченка – неймовірні".

Zinchenko should stay. His passing is fucking brilliant and he belongs in this squad. Always room for a player like him who can play 2/3 positions. — Sean (@City_Sean) 1 листопада 2018 р.

"Зінченко повинен залишитися. Його передачі – дивовижно блискучі, він підходить цій команді. Завжди має бути місце для такого гравця, який може зіграти на 2-3 позиціях".

Probably go under the radar due to other headline performances, but I thought Zinchenko was superb tonight. Real quality. — Andy Dixon (@Andy_C_Dixon) 1 листопада 2018 р.

"Ймовірно, це відійшло на другий план через класні виступи інших, але я думаю, що Зінченко чудово виглядав. Дуже якісно".

Impressed with Zinchenko again tonight, quality footballer. — Dominic McGovern (@DomMcGovern_) 1 листопада 2018 р.

"Знову вражений грою Зінченка, якісний футболіст".

Відео всіх дій Зінченка в матчі з Фулхемом: