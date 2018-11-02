toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Шахтар – Динамо: Тайсон та Степаненко напередодні матчу тренувались у загальній групі

18:41 511 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Тайсон та Степаненко напередодні матчу тренувались у загальній групі
Тайсон / Фото: соцмережі

Схоже, що лідери донецького Шахтаря Тайсон та Тарас Степаненко готові допомогти своїй команді у матчі проти Динамо.

Донецький Шахтар провів тренування перед матчем з Динамо в рамках 14 туру УПЛ.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч 14 туру УПЛ

В загальній групі "гірників" тренувалися хавбеки Тарас Степаненко та Тайсон, чия участь у матчі була під питанням.

Фернандо, який отримав травму в матчі проти Олімпіка, займався за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо розпочнеться завтра о 17:00.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
18
год
:
26
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар - Динамо Тарас Степаненко Тарас Степаненко Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
26
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук