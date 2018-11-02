Шахтар – Динамо: Тайсон та Степаненко напередодні матчу тренувались у загальній групі

Схоже, що лідери донецького Шахтаря Тайсон та Тарас Степаненко готові допомогти своїй команді у матчі проти Динамо.

Донецький Шахтар провів тренування перед матчем з Динамо в рамках 14 туру УПЛ.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч 14 туру УПЛ

В загальній групі "гірників" тренувалися хавбеки Тарас Степаненко та Тайсон, чия участь у матчі була під питанням.

Фернандо, який отримав травму в матчі проти Олімпіка, займався за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо розпочнеться завтра о 17:00.