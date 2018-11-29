Тайсон та Ісмаїлі – у збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored, капітан "гірників" вразив максимальним балом

Одразу два футболісти донецького Шахтаря отримали місце у збірній 5 туру Ліги чемпіонів за версією авторитетного порталу.

Авторитетний портал WhoScored назвав свій варіант збірної 5-го туру Ліги чемпіонів, повідомляє Tribuna.

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Портал відзначив одразу двох представників Шахтаря захисника Ісмаїлі та хавбека Тайсона. Цікаво, що останній отримав 10 балів – максимально можливу оцінку. Таким чином портал відзначив його дубль у ворота Хоффенхайма, який приніс "гірникам" перемогу на останніх секундах матчу. Також Тайсон записав на свій рахунок асист на Ісмаїлі.

Напевно, портал вражений бомбардирськими якостями бразильця, адже поставив його на позицію форварда, хоча той грає в центрі півзахисту.

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