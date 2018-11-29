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Тайсон та Ісмаїлі – у збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored, капітан "гірників" вразив максимальним балом

13:58 1197 Читать на русском
Тайсон та Ісмаїлі – у збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored, капітан "гірників" вразив максимальним балом
Тайсон забиває Хоффенхайму / Фото: соцмережі

Одразу два футболісти донецького Шахтаря отримали місце у збірній 5 туру Ліги чемпіонів за версією авторитетного порталу.

Авторитетний портал WhoScored назвав свій варіант збірної 5-го туру Ліги чемпіонів, повідомляє Tribuna.

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Портал відзначив одразу двох представників Шахтаря захисника Ісмаїлі та хавбека Тайсона. Цікаво, що останній отримав 10 балів – максимально можливу оцінку. Таким чином портал відзначив його дубль у ворота Хоффенхайма, який приніс "гірникам" перемогу на останніх секундах матчу. Також Тайсон записав на свій рахунок асист на Ісмаїлі.

Напевно, портал вражений бомбардирськими якостями бразильця, адже поставив його на позицію форварда, хоча той грає в центрі півзахисту.

"Пощастило, що Хоффенхайм зрівняв рахунок на 41-й хвилині". Тайсон – справжній капітан, а Шахтар не прийме Ліон у Львові

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм
Матч завершено
2 : 3
Шахтар
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Теги
Хоффенхайм - Шахтар Тайсон Тайсон Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів
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