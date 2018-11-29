Ліга Європи: Мілан уникнув конфузу в матчі з Дюделанжем, Спортінг познущався над Карабахом

Відбулись матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи, 5-й тур

Група D

Фенербахче – Динамо Загреб – 0:0

Андерлехт – Спартак Трнава – 0:0

Група Е

Карабах – Спортінг – 1:6

Голи: Зубір, 14 – Дост, 5 (пен.), Фернандеш, 20, 75, Нані, 33, Діабі, 65, 81

Група F

Бетіс – Олімпіакос – 1:0

Гол: Каналес, 39

Мілан – Дюделанж – 5:2

Голи: Кутроне, 21, Шелвіу, 66 (аг), Чалханоглу, 70, Шнелл, 78, Боріні, 81 – Штольц, 39, Турпель, 49

Ворскла розгромно поступилась резервному складу Арсенала та втратила шанси на вихід з групи Ліги Європи

У фантастичному матчі Мілан розтрощив скромний Дюделанж. Варто відзначити, що на початку другого тайму гості навіть вели у рахунку (2:1), але це тільки розізлило гравців Мілана, які до кінця зустрічі забили 4 м'ячі.

Бетіс мінімально переграв Олімпіакос, чим гарантував собі вихід у плей-офф.

Спортінг знищив Карабах, забивши азербайджанцям 6 непристойних м'ячів на їхньому ж полі. Господарів вистачило лише на гол престижу.

У групі D команди вирішили сьогодні голів не забивати.