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Челсі – ПАОК: Хачеріді отримав пряму червону картку вже в дебюті матчу – найшвидше вилучення в Лізі Європи з 2015 року

22:32 1403 Читать на русском
Челсі – ПАОК: Хачеріді отримав пряму червону картку вже в дебюті матчу – найшвидше вилучення в Лізі Європи з 2015 року
Євген Хачеріді

Захисник ПАОка Євген Хачеріді не надто вдало відіграв матч Ліги Європи проти Челсі. Українець завершив гру вже на 7-й хвилині через вилучення.

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді вийшов у стартовому складі ПАОКа на поєдинок 5 туру Ліги Європи проти Челсі.

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Втім, поєдинок для українця завершився вже на 7-й хвилині гри. 31-річний Хачеріді отримав пряму червону картку за фол останньої надії проти Олів'є Жиру. Цікаво, що це вилучення (6 хвилина та 9 секунда) стало найшвидшим у Лізі Європи з жовтня 2015 року.

До слова, колишній гравець Динамо не є основним захисником своєї команди. В сезоні 2018/19 Хачеріді провів лише 3 матчі в чемпіонаті Греції та одного разу вийшов на поле в Лізі Європи (в поєдинку 1 туру ЛЄ проти Челсі).

Ліга Європи5 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - ПАОК: Четвер 29 листопада 2018

Челсі

live 67'
2 : 0
ПАОК
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