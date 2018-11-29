Динамо дивом обіграло Астану на виїзді та достроково вийшло у плей-офф Ліги Європи з першого місця

Київське Динамо обіграло Астану на її полі (1:0) у 5-му турі ЛЄ 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2018/19. Група K, 5-й тур

Астана – Динамо – 0:1

Гол: Вербіч, 29

Матч, як і онлайн-трансляція Астана – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:50 за київським часом. Це була гра за лідерство у групі K. В обох команда по 8 очок. Казахів задовольняла і нічия 0:0 або 1:1. Динамівців влаштовувала результативна нічия 2:2 і більше або перемога. У цьому ж квартеті Яблонец Соболя, який набрав 2 очки, приймає Ренн, в якого на бал більше.

Астана – Динамо – відео гола

Перший гольовий момент за казахами. Бойко на 7-й хвилині зіграв на перехопленні так, що ідеально викотив під удар супернику, який банально пробачив, не влучивши у площину. На 9-й трапилось справжнє бомбардування динамівців – гравці Астани дивом не зуміли проштовхнути м'яч у ціль, довелось навіть з лінії воріт польовому гравцю киян Бурді виносити. За стартові 10 хвилин 5:0 за ударами (3:0 за моментами) на користь господарів, а команда Хацкевича з величезними труднощами центр поля переходить. Дещо налагодивши контроль, гості почали припускатись значного браку при передачах. Зате хоч біля своїх воріт спокійніше стало.

Астана – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Перший же прицільний удар та ефектний момент Динамо завершився голом. Че Че віддав на Циганкова, той невловимим пасом п'ятою викотив на хід Вербічу, і словенець не дуже сильно, але ідеально точно пробив у дальній кут. Відзначаємо всю комбінацію гостей і те, як Шапаренко витягнув на себе гравця, щоб звільнити зону для бразильського партнера.

Муртазаєв вкотре втратив 100-відсотковий шанс. Вінгер Астани опинився в абсолютній самоті у воротарському Бойка, але навіть не влучив по м'ячу. Розкішна нагода – голкіпер киян міг і не виручити. Незважаючи на очевидну перевагу казахів за всіма показниками, у рахунку після 45-и хвилин веде Динамо. Ідеальна реалізація!

Після перерви господарі знову відчутно переважали. Марін Томасов накрутив кількох захисників, але партнер пробив прямо в Бойка. Той же екс-вінгер збірної Хорватії пробивав уже небезпечніше, але воротар Динамо мав брати цей м'яч і не без проблем зробив це. Циганков ледь не отримав важку травму коліна в жорсткій верховій боротьбі з казахом – було дуже боляче, однак пронесло.

Кілька ударів Астани – без небезпеки для киян. Рукавіна вже пробив прицільніше, та знову вище. А ось Муртазаєв з кількох метрів промахнувся – і знову диву дивуєшся, як?! Божевільна статистика за півгодини гри по перерві: 60 на 40 контроль м'яча, 6:0 за ударами на користь казахів. Хацкевич вирішив змінити ситуацію заміною єдиного форварда на опорника Сидорчука. Майже відразу Че Че пробиває здалеку – Еріч на місці. Перший удар киян у другому таймі трапився аж на 77-й хвилині.

Рукавіна на 81-й фантастичним ударом ледь не зніс поперечину воріт Динамо, на добиванні невлучно пробиває Шомко. Майже всю атакувальну лінію змінює Хацкевич з надією зберегти переможний результат. Трохи раніше замість Шапаренка вийшов Гармаш, а ось капітана Циганкова міняє номінальний захисник Морозюк. Арбітр додав аж 5 хвилин, але навала господарів не принесла плодів, окрім жовтих карток для Гармаша і Че Че.

Астана завдала на 16 ударів більше (22 загалом), але дивовижний нефарт завадив господарям взяти очки. Динамо набирає 11 очок і гарантує собі 1-е місце за тур до завершення групового етапу. Уп'яте в історії кияни виходять у плей-офф ЛЄ. Астана повинна чекати дуелі Ренна та Яблонця і сподіватись, що французи не переможуть – інакше в останньому турі бретонці можуть видряпати друге місце, якщо здолають казахів.