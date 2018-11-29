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Шахтар делегував двох гравців у команду тижня Ліги чемпіонів за версією УЄФА

18:54 241 Читать на русском
Шахтар делегував двох гравців у команду тижня Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Шахтар делегував двох гравців у команду тижня Ліги чемпіонів за версією УЄФА / Фото ФК Шахтар

УЄФА представив команду тижня за підсумками 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

УЄФА традиційно назвав 11 найкращих гравців чергового туру групового етапу Ліги чемпіонів, які набрали найбільше пунктів у грі Fantasy Football.

"Пощастило, що Хоффенхайм зрівняв рахунок на 41-й хвилині". Тайсон – справжній капітан, а Шахтар не прийме Ліон у Львові

Одразу двоє гравців Шахтаря Тайсон та Ісмаїлі потрапили у цю символічну збірну. Найбільше футболістів (3) в команду УЄФА делегувала Баварія, яка обіграла Бенфіку з рахунком 5:1.

Нагадаємо, у драматичному матчі туру ЛЧ Шахтар обіграв Хоффенхайм (3:2), чим зберіг шанси на вихід у плей-офф турніру.

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм
Матч завершено
2 : 3
Шахтар
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Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Головне Хоффенхайм - Шахтар Баварія Баварія Тайсон Тайсон Ісмаїлі Ісмаїлі
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