Шахтар делегував двох гравців у команду тижня Ліги чемпіонів за версією УЄФА / Фото ФК Шахтар

УЄФА представив команду тижня за підсумками 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

УЄФА традиційно назвав 11 найкращих гравців чергового туру групового етапу Ліги чемпіонів, які набрали найбільше пунктів у грі Fantasy Football.

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Одразу двоє гравців Шахтаря Тайсон та Ісмаїлі потрапили у цю символічну збірну. Найбільше футболістів (3) в команду УЄФА делегувала Баварія, яка обіграла Бенфіку з рахунком 5:1.

Нагадаємо, у драматичному матчі туру ЛЧ Шахтар обіграв Хоффенхайм (3:2), чим зберіг шанси на вихід у плей-офф турніру.