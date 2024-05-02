Рома вийшла на гру з Байєром в ідеальному складі, за винятком однієї позиції. Через дискваліфікацію Зекі Челіка перед наставником римлян Даніеле Де Россі стояла дилема, кого випускати на правий фланг оборони: центрального захисника Дієго Льоренте або номінального правого захисника Карсдорпа – незважаючи на те, що останній перебуває в поганій формі. Тренер "джаллороссі" обрав другий варіант і вже в середині першого тайму напевно про це пошкодував – порвалося там, де було тонко. Під час швидкої атаки Байєра захисникам Роми вдалося відібрати м'яч, але Рік не розрахував із силою удару і замість пасу на партнера подарував гольовий момент супернику. Байєр цим подарунком скористався – і Вірц у дотик замкнув передачу Грімальдо з лівого напівфлангу.

Рома просить перенести фінал Кубка Італії – вона в ньому навіть не бере участі

Однак зробити з Карсдорпа цапа-відбувайла не вийде. Напрочуд сьогодні у складі Роми помилялася половина складу: і Смоллінг, і Спінаццола, і навіть Дибала кілька разів послизався на рівному місці під час перспективних атак – невже підібрав неправильні шипи на бутси? Загалом Рома вперше під керівництвом Де Россі вийшла грати другим номером. Тому господарі створили за весь перший тайм тільки один гольовий момент (Лукаку з другого поверху пробив у поперечину). Натомість Байєр, крім забитого м'яча та кількох небезпечних ударів здалеку (Андріх!), ще двічі відверто пробачив Рому. В обох випадках гріхи господарям відпустив Фрімпонг.

Після перерви на полі мало що змінилося. Карсдорп продовжив обрізатися і був замінений, Рома продовжила прощати гостей після ударів з другого поверху (Крістанте), а Андріх продовжив стріляти з дальньої артилерії. Чергова така спроба Роберта в середині другого тайму виявилася успішною – Свілар навіть не поворухнувся. Перед цією грою дружина Андріха зізналася своєму чоловікові, що не хоче, аби той їхав до Риму – рік тому для нього це закінчилося зламаною плесновою кісткою. Тож можна сказати, що цим голом опорний півзахисник Байєра поборов своїх власних демонів.

Так Леверкузен взяв у Роми реванш за минулорічний виліт із півфіналу Ліги Європи. Схоже, домашня гра-відповідь перетвориться для команди Хабі Алонсо на сущу формальність. Навіть шкода, що за хвилину до кінця зустрічі Абрахам не влучив у ствір воріт із чудової позиції – міг би зберегти хоч якусь інтригу...